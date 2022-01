Pasacalles virales: declaraciones de amor, infidelidades y hasta cancelaciones de bodas

Son una de las atracciones en los barrios de las ciudades grandes y en sobre todo en los pueblos. Generaron algún que otro accidente de tránsito por distraer al conductor. Y cada tanto se vuelven virales. Estamos hablando de los pasacalles que se suelen colgar de arboles o a veces de casas enfrentadas que tienen un mensaje que puede ser romántico, de agradecimiento, de felicitación u otras veces de despecho.

Esto último pasó, y se volvió viral, en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. ¿Qué fue lo que sucedió? En el medio de una intersección de dos calles bastante concurridas, una mujer decidió dejar a su pareja y cancelar su boda. La mejor forma que encontró para avisarle a su novio, un tal Nicolás, fue con un pasacalle en donde además explicó los motivos por lo que tomó la decisión.

"Nicolas S. ya no hay boda. Seguí gastando tu plata en beber con tus amigos, ni vengas a mi casa”, se puede ver en la leyenda con letras negras bien grandes y un fondo amarillo, con la idea clara de que ese tal Nicolás sepa apreciar bien el mensaje. Como no podía de ser otra forma, la viralización de ese pasacalles generó apoyos y rechazos hacia el novio.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Incluso, llegó a ser utilizado por diferentes negocios para potenciar sus contenidos en redes sociales. Uno de los locales que lo empezó a usar es un conocido boliche, llamado Luna Rossa, que armó la lista de “amigos” del hombre. "Qué pueblo bello !! #VamosNico #EsoNico #DaleNico a la m.. Buscamos a Nicolas S. Los quinceaños de Rubí, un piojo tuerto quedarán. Ya tiene salón, invitaciones, Djs, dos grupos musicales, torta, terno, hasta la despedida de soltero, ¿y si engordas? No hay problema tienes gimnasio”, escribió la empresa en su cuenta de Twitter. Luego se fueron sumando otros locales conocidos de esa localidad.

Pero este no es el primer pasacalle que se vuelve viral. Ni siquiera es el que más cantidad de interacciones tuvo. El amor suele ser una forma habitual y de inspiración. Eso quedó demostrado en la ciudad capital de la provincia de Córdoba, que lleva el mismo nombre, con una declaración de odio, cuasi escarche de una mujer para con su, creemos, ya ex pareja. “Practica poliamor y no te avisa. ¡Cuidado! Es un mentiroso, manipulador y farsante. Gracias, igual, porque ahora somos amigas. Besito”, fue la frase que la pareja de Cristian David le dejó durante el fin de semana.

Con eso se despertaron los vecinos del barrio Ampliación San Fernando de esa ciudad. La cantidad de repercusión que tuvo hizo que incluso varios medios de la zona busquen a Cristian David para entrevistarlo.

Pero no todas son historias de desencuentros y engaños. Hay pasacalles que se vuelven virales por ser declaraciones de amor, o algo parecido. Esto pasó en la Ciudad en diciembre del 2020. En una de las calles más transitadas del barrio de Palermo, una chica llamada Belén buscó declararle su amor a Martín con un mensaje en donde le pedía básicamente un salto de fe.

"Martín: si no es un capricho, es amor. Sé que es con vos, sé que va a funcionar. Confiá en mí, no te voy a fallar. Yo estoy dispuesta a todo por nosotros ¿y vos?”, se leía en la leyenda. Inmediatamente las redes sociales se llenaron de comentarios tildándola de “tóxica” y bromeando con que Martín salga urgente de esa relación.