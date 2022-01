Pase sanitario: la Provincia lo pedirá para viajar en micros de media y larga distancia

La administración del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tiene pensado implementar en los próximos días un cambio en el pase sanitario que ya se exige: de ahora en más se pedirá también en los micros de media y larga distancia.

El encargado de dar a conocer la noticia fue el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, quien ayer en declaraciones a la prensa remarcó el avance de la vacunación contra el Covid-19.

La provincia de Buenos Aires supera hasta ahora el 95% de la población vacunada con la primera dosis y el 83% con las dos aplicaciones, según dijo el funcionario en diálogo con C5N. Ante eso, agregó que las condiciones de aplicar el pase sanitario en el transporte de corta distancia están dadas y que "esa es una decisión del ministro (de Salud, Nicolás) Kreplak".

"En los próximos días el gobernador (Axel Kicillof) lo va a anunciar, ya tiene el dictamen de los dos Ministerios, y en poco tiempo seguro lo va a implementar", afirmó. A quienes decidan no vacunarse les advirtió sobre la dificultad de asistir a ciertos eventos: "Respetamos a quienes decidan no vacunarse, pero esos casos tienen consecuencia, ya que en lugares de concentración o cerrados no podrán asistir quienes no cuenten con el plan de vacunación”.

Una cuestión troncal, y por la que hubo ciertos cruces entre la provincia de Buenos Aires y la Nación, es justamente la idea de que el pase sanitario sea la antesala a la vacunación obligatoria. Sobre esto se expidió la semana pasada la titular de la cartera sanitaria a nivel nacional, Carla Vizzotti, quien aseguró que no están dadas aun las condiciones para incluir las vacunas contra el Covid-19 en el calendario obligatorio.

Sin embargo, a media que se van agregando actividades que requieren el pase en diferentes provincias, el margen de acción se va reduciendo para las personas que decidieron no inocularse. Por ejemplo, ayer se sumaron tres universidades publicas a la necesidad de contar con el mismo para poder acceder a las clases.

D’Onofrio dijo además que el pase debería ser aplicado también en las escuelas para forzar a las familias que aún no lo hicieron a vacunar a sus hijos, aunque esa decisión no depende de su cartera.

En Buenos Aires rige desde fines de diciembre el Pase Libre Covid para mayores de 13 años que deseen ingresar a eventos masivos y espacios cerrados. En las primeras semanas se implementó especialmente en oficinas públicas y privadas -por ejemplo bancos- en donde se realizan diversos trámites. Algunos supermercados también hicieron pruebas piloto.

Las diferencias existentes entre jurisdicciones son por ahora uno de los motivos por los cuales Vizzotti busca bajar el pie del acelerador con respecto a la vacunación obligatorio y la extensión del pase sanitario. Es que las cifras que analizan no sólo en la cartera sanitaria, sino también los especialistas en el tema, demuestran que el pase sanitario tuvo un efecto solamente en las provincias en donde la vacunación presentaba problemas.

Por ejemplo al analizar las curvas de las segundas dosis aplicadas en Tucumán y en Buenos Aires, se puede ver como la implementación del mismo hizo que se pegue un salto en la cantidad modificando la velocidad a la que se venían aplicando. No así en otras como es el caso de la Ciudad que mantuvo su ritmo porque partía de un piso más elevado.