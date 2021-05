Pasión y miedo al compromiso: cómo fue el romance entre Luis Miguel y Daisy Fuentes

La aparición de Daisy Fuentes (aunque rebautizada como "Jessy") en la serie de Luis Miguel trajo a la memoria el resonante romance del cantante con la presentadora y modelo.

Ambos se conocieron en 1995 cuando él fue entrevistado por ella para MTV y su relación se extendió hasta 1998. Famosa en gran parte de Latinoamérica por su presencia en el canal musical, se dice que Daisy es la que inspiró la canción "La incondicional".

Hay rumores además de que fue la causante de la rivalidad entre Luis Miguel y Cristian Castro, ya que el hijo de Verónica Castro también era su pretendiente. El mismo Cristian admitió años después que decidió dejar de cortejar a la presentadora cuando se enteró de que su colega estaba interesado en ella.

"No somos amigos porque él no ha querido realmente, fuimos amigos en un momento muy lindo también y la verdad es que me decepcionó un poco. Yo estaba saliendo con una chica y vino realmente a meterse y eso fue lo que nos distanció", reveló en el 2019.

La relación entre "Luismi" y Daisy se hizo pública en 1996 cuando asistieron juntos a la ceremonia de los Premios Oscar. El final llegó dos años después causado por, según se dice, la resistencia del cantante a casarse con la presentadora.

En el 2010, mientras tanto, pareció nacer un acercamiento entre ambos cuando se los vio vacacionando juntos en Cabo San Lucas. Sin embargo, el reencuentro no prosperó y en el 2015, Fuentes se casó con el cantautor norteamericano Richard Marx.

"Le tengo mucho cariño y claro que somos amigos", aseguró Daisy años después consultada sobre su relación con Luis Miguel. "Él fue una parte importante en mi vida, espero que le vaya bien", agregó.

En la serie, Fuentes apareció recién este último domingo, cuando todavía el cantante estaba en pareja y de hecho convivía con Issabela Camil, uno de sus amores más profundos.

Lo único que se llega a ver de la relación entre Luismi y la presentadora es que tuvieron una muy buena onda cuando ella lo entrevistó. Sin embargo, por ahora, en la ficción autobiográfica todavía ese amor no avanzó.