Paso a paso, lo que tenés que saber para refinanciar tu tarjeta de crédito a partir de mañana

A partir del lunes, las entidades bancarias están habilitadas a debitar de las cajas de ahorro el monto para pagar los vencimientos de las tarjetas de crédito. Para que no te queden dudas de lo que puede pasar y cómo tener que manejarte con tu banco, en BigBang te vamos a resumir lo que tienes que saber para que te evites problemas.

“El vencimiento de los resúmenes de las tarjetas de crédito operados entre el 20 de marzo y el 12 de abril fueron trasladado al 13 de abril, sin generar intereses resarcitorios, por comunicación del Banco Central. La entidad dispuso ahora por la Comunicación A 6964 que los saldos impagos correspondientes a vencimientos de financiaciones de entidades financieras bajo el régimen de tarjeta de crédito que operen a partir del 13 de abril y hasta el 30 de abril deberán ser automáticamente refinanciados, sin necesidad de trámite alguno por parte del titular de la cuenta”, explicó un comunicado el Banco Central (BCRA), conducido por Miguel Pesce.

Es decir que a partir de mañana los bancos están habilitados a cobrar intereses si no pagaste tus tarjetas de crédito. Tené también en cuenta que algunas entidades hicieron caso omiso a esta situación y debitaron pagos cuando no debían. Así que tienes que fijarte en un tu homebanking. Si pagás el mínimo, ya sea porque no cobraste tu sueldo o porque estas esperando a ver si tienes algún ingreso durante el mes, acordate que cuando cierra la tarjeta este mes tener que tener todo pago ya que sino te van a cobrar intereses.

Ahora bien, ¿qué pasa si no podes pagar la tarjeta este mes? La semana pasada, por directiva del presidente Alberto Fernández, el BCRA determinó una tasa de financiación y un tiempo de gracia para todos aquellos que no puede pagar el vencimiento de este mes. El refinanciamiento será en 9 cuotas mensuales, iguales y consecutivas con una tasa nominal anual del 43%, que a partir de hoy pasa a ser la tasa máxima que los bancos podrán cobrar como interés compensatorio por los saldos financiados con tarjeta de crédito (la tasa anterior era del 49%). El plan incluye tres meses de gracia, por lo que la primera cuota se pagará en agosto.

Y acá hay un detalle no menor. Todos los consumos que hayas realizado entre el 20 de marzo y el 30 de abril que no pagues automáticamente van a ser refinanciados. Así que si no quieres pagar en cuotas ese consumo acordate de pagar la tarjeta. ¿Y si pagaste y querés entrar al plan? Simple. te comunicas con tu banco, te devuelven el dinero e ingresas al refinanciamiento del BCRA.