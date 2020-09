Patricia Bullrich anunció que tiene Covid-19: fue una de las que participó de la marcha anticuarentena

En medio de un claro aumento de contagios de Covid-19 en el páis, este miércoles la ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció que tiene coronavirus, pero que afortunadamente se encuentra bien de salud.

La ex funcionaria fue una de las que el pasado 17 de agosto participó en la marcha contra el Gobierno Nacional y la cuarentena impuesta hace varios meses por el presidente Alberto Fernádez.

Aunque ese día no estuvo mucho tiempo entre la gente, primero se limitó a pasar con su auto por el Obelisco, y luego directamente se bajó para grabar un video.

"Vengo a decirle al presidente que la cuarentena puede que no exista para él, pero existe para miles de trabajadores, de gastronómico, artistas, y un montón de gente que está pasándola mal. Hay muchísima gente que está sin trabajar. La verdad es que tendría que haber mostrado mayor compresión. Señor presidente, mire, comprenda que hay un pueblo reclamando para que haya un país con constitución, con Justicia", dijo.

Además, le pidió a Fernández que no "se cierre" y que no repita la historia de la confrontación, y que trate de entender a los argentinos que no piensan como él.

Luego de ese episodio, la ex ministra reveló este miércoles que dio positivo de Covid-19, pero que se encuentra bien de salud y asilada. "Yo soy la que sale al barrio a hacer compras, así que evidentemente, en algún momento, en algún lugar, me contagié", explicó.

Sobre esto, dijo que sabe que va a estar bien de salud, y le agradeció a todos lo que la están llamando para brindarle su apoyo, al mismo tiempo que comentó que se encuentra bien cuidada.

Bullrich es una de las principales críticas de la cuarentena que aplicó el Gobierno de Alberto Fernández tras la llegada de la pandemia al país, aunque no es la primera política que se contagia.

De Cambiemos, María Eugenia Vidal fue una de las tuvo el virus, igual que Martín Yeza (intendendente de Pinamar) mientras que también estuvieron infectados la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, Gustavo Menéndez (Merlo), Martín Insauralde (Lomas de Zamora) y el intendente de Lanús, Néstor Grindetti,

Además, este martes el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, también confirmó que se había contagiado, aunque estaba bien de salud.