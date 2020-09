Pelea en el partido de la Costa: acordaron el ingreso de 60 personas no residente por día

Una caravana de autos fue detenida este viernes a la mañana a la altura de General Lavalle en un control policial, ya que por la pandemia del coronavirus, el Partido de la Costa no permite el ingreso de propietarios no residentes, aun a pesar de que muchos de ellos reclaman que sus casas fueron robadas o usurpadas en los últimos meses.

Por esto mismo, los vecinos viajaron hasta la entrada del partido, y luego de una manifestación que llevaron a cabo en reclamo, lograron acordar que a partir del 14 de septiembre 60 personas puedan entrar por día con un permiso para permanecer únicamente durante tres días.

Propietarios no residentes hicieron una caravana para que los dejen entrar al Partido de la Costa.

La llegada de los autos comenzó a darse desde esta madrugada y se incrementó por la mañana, cuando varios vecinos no residentes del Partido de la Costa intentaron ingresar a sus viviendas, a las cuales no pueden ir desde hace cinco meses.

Sin embargo, a la altura de General Lavalle las personas fueron detenidas en sus autos y permanecieron allí hasta cerca del mediodía. Se trata de dueños de casas, no residentes, que temen por robos e incluso la ocupación de las propiedades en medio de la cuarentena.

“Me llamó una vecina dos veces esta semana para avisarme que quieren entrar a mi casa. Me comunico con la municipalidad y nadie me responde. Necesito, por lo menos, estar una semana para que vean que hay gente”, expresó a TN una de las mujeres que fue retenida.

Los vecinos se manifestaron y mantuvieron una reunión con las autoridades del partido.

“Hicimos el permiso de 24 horas para venir porque nos avisaron de un robo en nuestra propiedad y no pude hacer la denuncia porque no me dejan entrar, estoy esperando en la ruta desde las 4 de la mañana”, relató otro vecino.

En un comunicado que los propietarios agrupados dieron a conocer, y que elevaron a las autoridades, informaron que más de 500 viviendas y lotes fueron ocupados de forma ilegal en lo que va de la pandemia en localidades como San Clemente, Las Toninas, Santa Teresita, Mar del Tuyú, Costa del Este, San Bernardo y Mar de Ajó.

Aunque desde el Partido de la Costa desmienten que esa información sea verdadera, sí explicaron que hasta ahora existía un ingreso excepcional y con cupos limitados, donde los propietarios podían entrar a sus casas con ciertos permisos, y que podían permanecer allí algunas horas, pero sin salir de la vivienda.

A partir del 14 de septiembre podrán entrar 60 personas por día.

De hecho, hace ya varias semanas que el Partido de La Costa tiene a disposición de los propietarios no residentes un celular que está publicado en la web oficial de La Costa, para recibir consultas, aunque según explicaron los vecinos, a través de ese número no se resuelven ninguna de sus inquietudes.

Ante la falta de respuestas y de permisos para trasladarse, finalmente esta mañana se manifestaron para pedir que se tomen medidas al respecto, y luego de una reunión entre representantes del grupo de dueños de las casas de verano y el secretario de Gobierno y la secretaria de Ordenamiento Urbano del Partido de la Costa, informaron que dejarán ingresar a partir del 14 de septiembre 60 personas por día con un permiso para permanecer durante tres días.

Además, trascendió que quizás a partir del 20 de septiembre es probable que se amplíe la cantidad de personas que pueden ingresar al Partido de la Costa, aunque todo dependerá de la cantidad de casos que se presenten.

La situación en otras localidades de la Costa Atlántica, como Pinamar y Villa Gesell, también es compleja, dado que los propietarios no residentes tampoco pueden ir a ver sus casas para ver en la condiciones que están desde el inicio de la pandemia, debido a que existe un permiso de circulación que rige en todo el país.

Además, se han registrado en las últimas semanas varios intentos de tomas de terrenos, algo que el propio intendente de Pinamar, Martín Yeza, reconoció y criticó en los medios de comunicación.