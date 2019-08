Pérez Volpin: la condena que indignó a la familia y la absolución a la anestesista

La Justicia sentenció con prisión condicional por homicidio culposo a Diego Bialokenkier, el endoscopista que realizó el estudio que culminó con la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin. La pena, mucho más baja que la solicitada por la fiscalía y la querella, indignó a la familia de la víctima. Además, dejó sin responsabilidad a Nélida Puente, la anestesista.

Además de la condena, el médico no podrá ejercer por siete años y medio. La querella que representa a la familia había pedido cuatro años y cinco meses de prisión para el endoscopista y tres en suspenso para Puente. La fiscal María Luz Castagni había solicitado penas similares: cuatro para el primero y tres para la anestesista; además de la inhabilitación de diez años para años.

Según consignó el portal TN, la querella que representa a la familia apelará el fallo, pero deberá aguardar al 9 de agosto, día en el que se leerán los argumentos de ambas sentencias.

“Nosotros pedimos una pena de cumplimiento efectivo, pero la familia nos pidió que no la recurramos, así que no la vamos a apelar. Ellos no buscan venganza sino justicia”, se quejó el abogado querellante, Diego Pirota.