Perforación trasnmural y “negligencia”: el lapidario fallo contra el endoscopista de Pérez Volpin

Una semana después de la lectura del veredicto, se conocieron los fundamentos por los que el juez Javier Anzoategui condenó a tres años de prisión en suspenso a Diego Bialolenkier, el endoscopista que participó del estudio en el que murió la periodista Débora Pérez Volpin.

Pese a la carta abierta que publicó en los últimos días y en los que negó tener responsabilidad en la muerte de la también legisladora, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correcional N°8 aseguró que el endoscopista provocó una “perforación transmural de 3 milímetros de diámetro en la cara anterior del esófago cervical” apenas comenzó el estudio.

De acuerdo a los fundamentos, publicados por el portal TN, las lesiones provocadas afectaron el 80 por ciento del órgano y fueron determinantes en el posterior paro cardiorrespiratorio de la periodista. Además, el Tribunal aseguró que el profesional no detectó a tiempo el daño.

Esta actuación imprudente y negligente del endoscopista Diego Ariel Bialolenkier fue la causa de la muerte de Débora Pérez Volpin”

Con respecto al accionar de Nélida Puente, la anestesista que también fue juzgada, el juez entendió que no tuvo “intervención en el resultado fatal del estudio”. Además, destaca que fue ella quien notó la anomalía en el estómago de la legisladora. La mujer quedó absuelta, aunque la familia de la periodista ya anticipó que apelará la decisión.

El endoscopista de Pérez Volpin y su descargo tras la condena: "El título no me lo saca nadie"

El médico compartió una carta pública en un grupo de Telegram creado por 869 médicos, quienes marcharon a la Facultad de Medicina de la UBA bajo la consigna #SomosMédicosNoAsesinos. Qué dijo y por qué apuntó contra la Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires.

El endoscopista escribió y compartió el descargo, al tiempo que les agradeció el apoyo a los profesionales que se solidarizaron con él tras la condena. “Los médicos no delinquimos, ni una mínima lógica del pensamiento puede hacer pensar eso. Pero este hecho, lamentablemente, generó que un médico que ama esta profesión no puede no sólo llevarla a cabo, sino que no le admitieron ni la más mínima credibilidad a mis dichos”, denunció.

La carta completa de Diego Bialolenkier, el endoscopista condenado por la muerte de Pérez Volpin

Primero agradecerles por el apoyo en este momento. Gente amiga conocida y gente q fui conociendo y que aún estoy conociendo que me brinda su apoyo desde la contención.Especial mención al presidente de Endiba, el doctor [Lorenzo] Padín, por acompañarme aquella noche fatídica y terminar al lado mío el día de la sentencia.

Agradecer a la sociedad por las palabras de apoyo que recibo constantemente.

Es muy feo pensar en que un riesgo se transforme en delito. Los médicos no delinquimos, ni una mínima lógica del pensamiento puede hacer pensar eso. Pero este hecho lamentablemente generó que un médico que ama esta profesión no puede no sólo llevarla a cabo, sino que no le admitieron ni la más mínima credibilidad a mis dichos, basándose en hechos hipotéticos apoyados por el cuerpo médico forense en el cual participo hasta ese momento ni más ni menos un integrante de la AAA, generando un informe absolutamente tendencioso en contra de la endoscopia y a favor de su colega.

Es muy feo pensar que un riesgo se transforme en un delito: los médicos no delinquimos

Muchas dudas planteadas en nuestro alegato fueron expresados en relación a esos informes al menos llamativos. Pero acá no quiero encontrar responsables. El veredicto está tomado y debo pagar por ello y me haré cargo.

Necesito que sea un punto de reflexión para todos, que la endoscopia se rija por sus propias normativas, que si no las hay se hagan, que si están se completen, que se brinde apoyo de todo colega, porque solo nosotros nos tenemos a nosotros mismos.

El resto de la sociedad médica se vio lastimada a excepción de la de anestesia, que claramente y como todos sabemos son un ente autónomo y desinteresado de los intereses de nuestra comunidad médica en general. Sin enfocar más en detalle quiero agradecer de corazón a todos ustedes, amigos, colegas, porque en el peor momento de mi carrera los sentí presente.

La vocación no la perdí y el título no me lo saca nadie"