Pericias clave por el crimen de Fernando y la posición de Alberto con la deuda: las 7 noticias del día

Antes que salgas de tu casa, infórmate en menos de un minuto con las claves que te dejamos a continuación en BigBang.

Alberto Fernández quiere resolver cuanto antes la negociación de la deuda

El presidente Alberto Fernández consideró hoy que Argentina necesita una "definición medianamente rápida" sobre la deuda externa y sostuvo que "hablar" sobre esa materia "complica el escenario", por lo que afirmó que en el Gobierno son "cuidadosos" y tienen "reservas". "Siempre les digo a los periodistas que son muy ansiosos, que nunca pierdan de vista que estamos frente a una negociación y, como tal, debemos ser cuidadosos y mantener ciertas reservas porque cualquier cosa que se diga puede significar algo que despierte expectativas o malestares indebidos", consideró en una entrevista con el canal C5N.





Ante el viaje del ministro de Economía Martín Guzmán a Nueva York, donde mañana transmitirá la voluntad de pago ante el inminente inicio del proceso de reestructuración de deuda, el mandatario sostuvo que el país necesita una "definición medianamente rápida" en ese sentido.

Comienzan a peritar los celulares de los diez rugbiers imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa

Efectivos de la División de Operaciones Técnicas de la Policía Federal Argentina peritarán este lunes 27 de enero los celulares de los diez rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa para determinar si hubo una coordinación en el ataque contra el joven, que tuvo lugar la madrugada del sábado 18 de enero en Villa Gesell. El peritaje comenzará a las desde las 10 y se prevé que sea una tarea minuciosa. Los equipos de los dos imputados como coautores del crimen, Máximo Thomsen y Ciro Pertossi, iPhones con un sistema operativo de difícil acceso, "están encriptados" y, de acuerdo al fiscal general de Dolores, Diego Escoda, "a veces se logra acceder a ellos, y otras no".

Asimismo, hoy se llevará adelante la tercera rueda de reconocimiento. Hasta ahora, cinco de los diez rugbiers fueron reconocidos por diferentes testigos.

Dolor y consternación por la muerte de Kobe Bryant

Kobe Bryant, ex astro de Los Angeles Lakers de la NBA, falleció ayer en un accidente aéreo, luego de precipitarse a tierra el helicóptero que lo transportaba, según informó la cadena estadounidense TMZ. El infortunado deportista, de 41 años, falleció como consecuencia del choque, que se produjo en la localidad de Calabasas, estado de California, en Estados Unidos. Junto con él había cuatro personas más que también fallecieron entre ellas una de sus hijas.

Entre varios mensajes de condolencias se destacó el de Emanuel Ginóbili que expresó su dolor por la muerte de la leyenda del básquetbol mundial "Devastado", escribió en inglés en su cuenta oficial de Twitter.

Estados Unidos no subirá finalmente los aranceles para las exportaciones de acero y aluminio

El canciller Felipe Solá anunció ayer que el gobierno de Estados Unidos decidió no incluir a las importaciones de acero y aluminio provenientes de la Argentina dentro de la nómina de productos que deben tributar un arancel de hasta el 25% para ingresar al país del Norte. En diálogo con Radio 10, Solá dijo que la notificación de la administración de Donald Trump se conoció el viernes a última hora, con la publicación de “la lista de los países que serían sancionados y no esta la Argentina”.



“Ha salido la lista de los países que serían sancionados y no está la Argentina. En una excelente noticia que sigan las cosas como están y que a las exportaciones argentinas no se las sancione con el 25% de arancel de ingreso”, resaltó el funcionario. El ministro, tras resaltar que en este tema “hubo un gran trabajo de la embajada argentina en EEUU”, señaló que el sector empresario ya está al tanto de esta novedad. El 2 de diciembre pasado, a través un mensaje en su cuenta de la red social Twitter, Trump dijo que Estados Unidos iba a restablecer aranceles a las importaciones de acero y alumnio procedente de la Argentina y Brasil.

Cambiemos se reúne el miércoles para ratificar "unidad" y fijar posición sobre deuda

La Mesa Nacional de Cambiemos se reunirá el próximo miércoles en esta capital para ratificar la "unidad" de esa coalición opositora, en la antesala de las sesiones extraordinarias impulsadas por el Poder Ejecutivo para tratar la ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, entre otros temas. El encuentro se desarrollará por la mañana en el palacio de Bolívar 1, donde anteriormente funcionaba la sede del Gobierno porteño, en lo que será la primera reunión formal de la oposición en lo que va del año.



El objetivo es abordar el compromiso de "mantener unida" la coalición entre el Pro, el radicalismo, la Coalición Cívica y el resto de partidos que conforman Cambiemos. Para el encuentro están invitados los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes), además del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. También está prevista la asistencia de los jefes de los bloques parlamentarios Cristian Ritondo (PRO), Mario Negri (UCR) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), por Diputados, y Humberto Schiavonni (PRO) y Luis Nadenoff (UCR), por el Senado, entre otros legisladores.

Ya son 80 los muertos y 2.774 los infectados por el coronavirus en China

El número de fallecidos por el nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan se elevó hoy a 80, entre los 2.744 infectados diagnosticados en el país asiático, informaron las autoridades sanitarias de China. En su informe diario, distribuido pasada la medianoche, la Comisión Nacional de Sanidad de China agregó que entre los contagiados había 461 pacientes en estado grave, mientras que 51 personas habían sido dadas de alta.





Esto supone un aumento de 24 decesos, 769 casos confirmados, 137 casos agravados y dos curados respecto al informe emitido 24 horas antes. Todos los nuevos fallecimientos se produjeron en la provincia de Hubei, de la que Wuhan es capital, una ciudad de unos 11 millones de habitantes, origen del brote y que desde el pasado jueves se encuentra con los accesos cortados.

La británica Billie Eilish vive su noche soñada en los Grammy y se alza con cinco estatuillas

La cantante británica Billie Eilish fue la figura excluyente en la 62° edición de los premios Grammy celebrados anoche en el Staples Center de Los Ángeles, al alzarse con cinco estatuillas, todas ellas correspondientes a los rubros más relevantes. La joven intérprete se llevó los galardones a la grabación y la canción del año, por “Bad guy”; a la mejor artista nueva, y su disco “When we fell asleep, where do we go?” se coronó el mejor del año y el mejor en la categoría pop vocal.





De esta manera, la británica acaparó cinco de las seis categorías en las que estaba nominada y superó a la cantante estadounidense Lizzo, la gran candidata en la previa con ocho nominaciones. Por su parte, la estadounidense se llevó el premio a la mejor performance pop por su tema “Truth hurts”y su similar en la categoría rhythm and blues por la canción “Jerome”; mientras que su disco “Cuz I love you” se coronó como el mejor de música urbana contemporánea.