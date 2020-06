Perimetral a favor de Miss Bolivia: su ex marido no podrá acercarse a menos de 500 metros

La jueza Vilma Nora Dias dispuso que el sociólogo Emmanuel Taub, ex pareja de María Paz Ferreyra (la cantante Miss Bolivia) no pueda acercarse al domicilio de su ex ni a menos de 500 metros de donde ella se encuentra. La determinación se produce a raíz de una denuncia de género presentada por la cantante.

“Asimismo, el denunciado deberá cesar en los actos de perturbación e intimidación hacia la denunciante, todo ello bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de dar intervención a la Justicia Penal por el delito de desobediencia”, dijo la jueza.

"Ella sufrió lesiones leves, pero no fue al hospital por miedo a contagiarse", dijo Cristina Montserrat Hendrickse, abogada de Miss Bolivia, quien señaló a Télam que “las publicaciones que ella haya hecho en redes no es el foco, el foco es la violencia en el contexto de pandemia”. El domingo y el lunes Miss Bolivia empezó a postear fotos en las redes sociales y a sugerir, sin nombrarlo, que su ex esposo la había golpeado. Mientras tanto, el domingo Emmanuel Taub dijo en las redes sociales que se había separado "con armonía y en los mejores términos".

A través de un escrito presentado por su abogado, Jorge Monastersky, ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad,Taub se denunció a sí mismo. En el documento de 11 páginas, el especialista en cultura judía describe su crisis conyugal paso a paso y niega cualquier hecho de violencia doméstica. Monastersky destacó que “se hizo una presentación para judicializar el tema sin hacer una causa denunciándola a ella por calumnias e injurias o por alguna otra razón porque a Taub le causó perjuicios enormes porque le dieron de baja en un montón de organismos donde trabaja y conferencias más allá del conflicto social, personal y familiar”. Curiosamente, la presentación y el desempeño de Monastersky fueron elogiados por la abogada de Miss Bolivia. “Evidencia que tiene perspectiva de género y conoce la problemática”, sostuvo.