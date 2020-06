Persecución, maltratos y precarización: el reclamo de los médicos en medio de la pandemia

A partir de la llegada del coronavirus, los médicos se ganaron un respeto que, sin lugar a dudas, merecen desde hace mucho tiempo.

Durante el primer mes del aislamiento social y obligatorio, cientos de miles de vecinos en todo el país salieron a sus balcones o ventanas para aplaudir y, sobre todo, reconocer el esfuerzo de los empleados de la salud que diariamente combaten la pandemia y tratan los contagios, en ocasiones, sin los elementos de seguridad indicados, poniendo así en riesgo su propia salud.

Pero la situación del área de la salud ya era grave antes de la pandemia y su cuadro se agravó luego del arribo del primer caso de COVID-19 en el país. El último fin de semana, los médicos realizaron marchas en distintos puntos del país en protesta de salarios sumamente bajos, precarización laboral, falta de Elementos de Protección Personal (EPP), y maltratos.

Al mismo tiempo, reclamaron por el cese de “la persecución judicial” que padecen algunos profesionales en medio de esta pandemia, sobre todos por los casos de los médicos que terminaron detenidos en San Juan, Córdoba y Villa Adelina (San Isidro), acusados de propagar la enfermedad.

Durante la numerosa marcha, que se hizo por avenida Belgrano, Diagonal Sur, La Rábida y Avenida de Mayo hasta el Congreso de la Nación, los médicos exhibieron sus reclamos: “Nosotros te cuidamos, a nosotros no nos cuidan”, “Honorarios dignos y justos”, “No a la precarización laboral”, “Por más EPP”, “Por una jubilación digna”, etc.

BigBang dialogó con Marcelo Userparter, uno de los médicos que estuvo entre los que organizaron la convocatoria a través de las redes sociales, quien dio detalles. El hombre de 56 años, 33 en la profesión y más de 15 años de estudio, señaló que uno de los principales focos de la marcha fue el reclamo contra "persecución judicial" que están sufriendo varios médicos.

En ese contexto, mencionó los casos de San Juan, Córdoba y Villa Adelina (San Isidro). “A un médico asintomático en San Juan lo acusaron de propagar la enfermedad y terminó preso. En Córdoba imputaron a dos médicos por la supuesta propagación de coronavirus en un geriátrico, pero al dueño del mismo ni siquiera lo citaron a declarar”, denunció.

En ese sentido, señaló que a uno de los profesionales lo fueron “a buscar a la noche como en la época de los militares y se lo llevaron. Hubo otro caso en Villa Adelina donde detuvieron a dos médicos del Centro de Salud Norte: al director y a una coordinadora. A ella se la llevaron a la noche y dejaron a sus nenes chiquitos solos en la casa”, agregó.

Userparter es parte del grupo "Médicos Autoconvocados de la República Argentina", que reúne a más de cuatro mil profesionales de todo el país y donde se reciben todo tipo de denuncias. Por ejemplo, otro de los principales reclamos de los trabajadores es la falta o escasez de los elementos de protección que requieren los médicos en su lucha constante contra el coronavirus.

En ese sentido, señaló que todo lo que es el personal sanitario de la Argentina está dentro del porcentaje “más alto de contagios en el mundo”. “Y esto no es porque no sepamos usar los equipos, sino porque llegaron deficitarios o de mala calidad en cada punto del país. En Argentina, alrededor del 15% del personal de la salud está infectado”, sostuvo.

Además, comparó esta situación con la crisis sanitaria que atravesó Europa: “En Italia, por ejemplo, en su momento de pico máximo de la enfermedad, el porcentaje de contagios dentro del personal de la salud era de 12%. Pero Argentina todavía no llegó al pico. La gran mayoría de las máscaras no fueron provistas por nadie más que la gente que tiene las impresoras 3D que nos hizo la donación”.

Y sumó: “A un colega mío que trabaja en PAMI Santa Fe denuncio que le dieron una máscara que estaba hecha por una placa radiográfica, la cual podés usar solo 15 minutos porque después toma la misma textura que un papel. Después se arruina. Queremos guardar distancia, pero las autoridades hacen dormir a cinco médicos en una misma habitación”.

Según le explicó a este portal, en Morón, por ejemplo, las carpas de internación que hicieron no están en condiciones y están obligando a los profesionales a tomar la guardia en un lugar sin ventilación, sin ventanas, con una pileta sola para el lavado de manos para todo el personal y baños químicos de barro.

“Los médicos argentinos estamos considerados como excelentes en todo el mundo. ¿Cómo nos van a decir que nos contagiamos por no saber usar los elementos? Creo que se le escapó al ministro de Salud de la Nación cuando dijo que no sabíamos usar los insumos o que el virus lo trajeron al país la gente de plata”, manifestó.

Y continuó: “Hay lugares con quirófanos que le dan los barbijos solo al anestesista. En algunos lugares dan camisolines normales que los médicos tienen que lavar y volver a usar para hacer hisopados. Pero si se moja ese camisolín o le salpica parte de la muestra ya es médico contagiado. La precarización de la medicina argentina empezó hace 40 años y sigue hasta el día de hoy”.

Userparter explicó desde la década de los 80´ y hasta el día de hoy, el médico pasó de ser “el doctor, a doctorcito y luego al ´che pibe´”. “Alrededor del 70 por ciento de los profesionales de la salud somos monotributistas o autónomos. Nosotros tenemos de tres a cuatro trabajos para llegar a fin de mes. No tenemos vacaciones, ni seguro de vida, ni ART”, remarcó.

En ese sentido, resaltó que la gran mayoría realiza “prestaciones” para las obras sociales y que la visita médica se suele cobrar entre 200 y, como mucho, 400 pesos: “Al médico le pagan esa plata cuando la obra social cobra 20 mil pesos por sus servicios. Además, el médico tiene que pagarse el seguro de mala praxis y ahora por culpa del COVID prácticamente ya no hay visitas”.

Por esta razón, señaló, los ingresos de los médicos –que suelen trabajar hasta 36 horas de corrido durante esta pandemia, según Userparter- bajaron considerablemente: “En 12 horas atienden por guardia a 1 o 2 personas, cuando antes eran más de 15. A fin de mes, como mucho, un médico cobra 20 mil pesos. No les va a alcanzar para pagar ni el seguro de mala praxis”.

Userpater contó además que aún no cobraron el bono de 30 mil pesos para el personal de la salud, que fue anunciado por el Gobierno en marzo. “El bono de 30 mil pesos a pagar, se pasó a 20 mil y la mayoría no recibió ni la primera cuota. Las guardias son de 24 horas y hay guardias de 12. Pero en promedio los profesionales de la salud trabajan entre 40 o 60 horas semanales”, dijo.

Y con respecto a la “persecución judicial” contra algunos médicos, aclaró: “Yo recibo denuncias de médicos que no quieren hablar por miedo a perder sus trabajos que hacen hasta 36 horas seguidas. Hay que desligar culpas y la mejor manera es a través del ministerio diciendo que los médicos no saben utilizar los elementos de protección”.

En ese sentido, el vocero de "Médicos Autoconvocados de la República Argentina" remarcó que cada médico, para empezar, no se quiere contagiar. “Hay médicos que no ven a sus familias desde hace más de 70 o 80 días. No duermen en sus casas para cuidarlos. Estamos arriesgando la vida por nada. La medicina es una vocación, pero nosotros vivimos de eso”, sentenció.

Marcelo Userparter tiene 56 años y tuvo que dejar de trabajar, ya que se encuentra encuadrado en los pacientes de alto riesgo en caso de contagio, aconsejado por su cardiólogo: sufrió un infarto el año pasado. En ese caso, sostiene que desde el Ministerio de Salud de la Nación deberían comenzar a cuidar mucho más a sus profesionales, ya que hubo casos de médicos que debieron atender a gente infectada con “máscaras faciales sostenidas con banditas elásticas”.