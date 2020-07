Piden evitar las reuniones por el Día del Amigo en la nueva etapa de la cuarentena

Los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y de otras zonas del país con circulación de coronavirus fueron especialmente llamados hoy por las autoridades a evitar las reuniones sociales el próximo lunes, cuando se celebrará el Día del Amigo.



"Se viene el Día del Amigo, tengan presente que aquellos que queremos tanto a nuestros amigos lo mejor que podemos hacer es saludarlos a la distancia y evitar en lo posible reuniones", dijo el presidente Alberto Fernández al anunciar en la Residencia de Olivos cómo será la nueva etapa de aislamiento social.



En el mismo sentido, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, recomendó no juntarse físicamente por el Día el Amigo y aconsejó enviar los saludos a través de videollamadas.



Por su parte el Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, pidió a la población "responsabilidad" y que "no se junten por el Día del Amigo de forma física".



"Todos queremos encontrarnos con amigos, darle un abrazo, se los extraña pero lo mejor es saludarlos a la distancia, cuidándolos a ellos nos cuidamos a nosotros", apuntó Bianco, quien llamó a "no repetir lo que sucedió para el día del Padre", en junio, cuando algunas personas se movilizaron a pesar de las medidas de aislamiento.



En tanto, el director provincial del Registro de Bebidas Alcohólicas (REBA), Marcelo Montero, afirmó hoy que a lo largo del fin de semana se harán "fuertes controles" en municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) "para evitar que haya reuniones sociales" con motivo del Día del Amigo.

En declaraciones a Radio Provincia, el funcionario precisó que, "que en esos días, vísperas del Día del Amigo vamos a estar controlando discotecas, bares y quintas" para verificar el cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus."Vamos a estar con más de 20 camionetas patrullando todo el AMBA para no tener este tipo de fiestas clandestinas, más que nada por la salud de la gente porque eso deriva luego en contagios", aseveró el funcionario.Explicó que, "ante cualquier denuncia, el vecino puede llamar al 911 ya que desde ahí se traslada el mensaje a nosotros para hacer la supervisión"."Actuaremos en el marco del decreto presidencial que considera a este tipo de reuniones como un delito", indicó.La tradicional celebración, fijada a nivel mundial por iniciativa del argentino Enrique Febbraro, quien decidió homenajear de esta manera la llegada del hombre a la Luna en el año 1969, se realizará este año en la Argentina en forma acotada por la pandemia del coronavirus.Si bien en el AMBA hay restricciones para juntarse en esta fecha, en más de medio país, en donde se atraviesa la fase cinco, las autoridades provinciales permiten las reuniones.Por ejemplo, en Mendoza están habilitados cafés, bares y restaurantes, siempre que se reserve antes el lugar, y funcionan hasta las 23, en el contexto del distanciamiento social, preventivo y obligatorio, al tiempo que el gobierno local dispuso que en las mesas de los comercios no podrá haber mas de 6 personas.En tanto en San Luis la amistad también se celebrará entre pocos ya que los festejos podrán realizarse con un máximo de 10 personas en cada una de las reuniones programadas, según lo establece el protocolo vigente para reactivar progresivamente los contactos esenciales, en la provincia que continúa sin registrar circulación comunitaria de coronavirus.Otras provincias del país también permiten las reuniones sociales con un número máximo de personas según el distrito.