Piden la extradición de un rabino acusado de abuso de menores en una sinagoga de Colegiales

El juez de instrucción Pablo Ormaechea pidió en las últimas horas al Gobierno de Israel que detenga con fines de extradición al rabino Daniel Krawiec, de 44 años, acusado de haber abusado de varios menores de edad cuando se encontraba a cargo de una sinagoga del barrio porteño de Colegiales.

El rabino Daniel Krawiec es buscado por la Justicia Argentina.

De acuerdo al exhorto elaborado por el magistrado, a Krawiec se le atribuye "la presunta comisión del delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido por el miembro de un culto religioso, cometido de manera reiterada, con el grado de autor, que prevé una pena de entre 8 y 20 años de prisión o reclusión".

El Juez de Instrucción libró un exhorto diplomático para que se proceda a la captura de Krawiec en Israel, ya que se presume que se encuentra allí en base a publicaciones en redes sociales. Sin embargo, el país no acepta las alertas rojas de Interpol, por lo que se hizo la solicitud directamente al Gobierno.

La causa se inició con la declaración de una de las víctimas en septiembre último ante la Unidad Fiscal Especializada de Violencia de Género contra las Mujeres (UFEM).

Uno de los jóvenes abusados, actualmente de 27 años, relató que los hechos ocurrieron entre 2010 y 2012, cuando él tenía entre 16 y 18 y concurría a la sinagoga encabezada por Krawiec. Según describió, fue manoseado en varias ocasiones por el rabino.

Krawiec habría abusado a varios jóvenes.

De acuerdo al exhorto enviado a Israel por Ormaechea, el religioso "había creado un fuerte lazo espiritual y afectivo con la víctima, que hacía las veces de su secretario, ordenaba la oficina, cuidaba a sus hijos o se ocupaba de cuestiones administrativas de la sinagoga".

"Hace 10 años yo le dije que no lo iba a denunciar porque no lo quería lastimar ni a él ni a su familia, pero después me enteré de que había más víctimas que no se animan a denunciarlo por miedo o por vergüenza", reveló el joven en diálogo con Télam.

La víctima agregó que pensaba de esa manera porque había normalizado lo sucedido y aún "no había procesado" los hechos. "Era un rabino muy conocido, muy simpático, gracioso, que hasta hacía stand up relacionado con la religión. También organizaba eventos y viajes a Israel con jóvenes. Si sigue en contacto con ellos, lo va a volver a hacer", advirtió ante la posibilidad de que el agresor sexual haga lo mismo con otras personas.

El rabio daba misas en una sinagoga de Colegiales.

Para la época de los abusos denunciados, Krawiec no sólo tenía actividades en la sinagoga de Colegiales sino que daba múltiples cursos a los que en su mayoría asistían jóvenes.

Por esto mismo, si bien en el expediente se investigan otros casos ocurridos entre 2016 y principios de 2018, los investigadores creen que podría haber aún más víctimas que hasta ahora no se animaron a hablar.