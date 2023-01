Pierri sobre la declaración de Pertossi: "Fue un serio cuestionamiento al labor técnico de los peritos"

Por primera vez, uno de los rugbiers declaró. Luciano Pertossi dijo el jueves que "no estaba" en la escena del crimen donde lo ponen las pruebas de los fiscales por el que intentan culparlo por su participación en la muerte de Fernando Báez Sosa el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.

En el día nueve del juicio contra los ocho jóvenes que están implicados, uno de los que tenía pruebas de ADN de Fernando en su pantalón, mientras en la sala se mostraban los videos en la que este grupo atacaba a la víctima, Pertossi rompió el silencio: "Quiero aclarar algo: yo no estaba ahí".

Y agregó enseguida: "Yo no estoy ahí, yo no soy ese'. La frase duró segundos. Luego se negó a responder cualquier otra pregunta. Luego de que se rompiera el pacto de silencio entre los rugbiers, se abren varias alternativas dentro de la investigación y el juicio por el asesinato de Báez Sosa.

"Ahora sí empezó el juicio porque le empiezan a cuestionar las imágenes que presentó Pablo Laborde (el encargado de realizar la reconstrucción del caso) quién estuvo cuatro horas hablando y la de los peritos policiales de la Policía Federal. Ahora vamos a ver qué despliega la defensa", explicó Miguel Ángel Pierri a BigBang!.

El abogado contó cómo esta decisión de romper el pacto de silencio que llevaban los implicados los podría beneficiar desestimando todo el labor técnico de la investigación. Enfatizó en que esta estrategia del abogado defensor, Hugo Tomei, es "muy clara" porque intenta capitalizar esta declaración para anular también lo que dijeron los testigos. "Hasta ahora escuchamos los testigos del damnificado. La semana que viene empiezan a declarar los testigos de la defensa y, en el medio, están los peritos. Está claro que el abogado defensor tiene una estrategia muy clara. Él cree que todos no pueden tener la misma calificación e inclusive algunos no estuvieron en la escena. Entonces empezó a capitalizar", declaró Pierri.

En este sentido, determinó: "Esto de hoy fue un serio cuestionamiento al labor técnico de los peritos para decir: 'Fulano de tal estuvo y no lo puedan probar'. Cuestionan todo". En definitiva, si no se puede demostrar quién es quién en las pruebas y quién efectuó cada hecho, se caen las acusaciones.

El implicado, por su parte, no dijo más nada. "No voy a responder más preguntas", sentenció Pertossi. Es que, en efecto, no se lo ve en las imágenes sino que se ven a otros y la Justicia deberá determinar entonces el rol de cada uno y si, eran siete y ocho los responsables del golpe final. Ahora, lo que si está confirmado sería que el implicado comenzó la pelea con Báez Sosa adentro del boliche Le Brique, hecho que podría quizás aclarar el porqué tenía muestras de sangre en su ropa.

Pierri abrió un debate en su cuenta de Twitter, como una posibilidad para evaluar la situación en el Tribunal de Dolores: "Cuando en riña o agresión en que tomaren parte más de dos personas, resultare muerte o lesiones de las determinadas en los artículos 90 y 91, sin que constare quienes la causaron, se tendrá por autores a todos los que ejercieron violencia sobre la persona del ofendido y se aplicará reclusión o prisión de dos a seis años".

Las palabras de Pertossi alarman ya que no explica la razón por las que no dijo esto antes, hace tres años cuando lo detuvieron. Si él no estaba en la escena del crimen cuando sus amigos rugbiers mataban a golpes a Báez Sosa en plena vereda de la localidad balnearia, ¿por qué optó por quedarse tres años en la cárcel?

Los rugbiers tuvieron una fuerte discusión en el penal

Juan Manuel Dávila, fiscal de la causa por la muerte de Báez Sosa, determinó a la mañana del jueves antes de la sesión que "sin dudas" hubo un plan" para matarlo por parte de estos jovenes rugbiers de Zárate porque "está probado que el crimen fue con alevosía". "La conclusión es muy positiva. A esta altura se está probando todo lo que queríamos acreditar, con mucha prueba", declaró.

Esto queda a la vista con la confirmación de la tensión que está creciendo entre los implicados después del rumor de que la semana pasada hubiera una fuerte discusión en la Unidad Penal 6 de Dolores. De acuerdo a lo difundido el jueves, la charla era porque Lucas Pertossi y Ayrton Viollaz no están "tan complicados" como Ciro y Luciano Pertossi, así como Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Blas Cinalli y Matías Benicelli. Cesar Guida, perito genetista, confirmó el miércoles que había también ADN de Cinalli en un dedo meñique de Fernando.