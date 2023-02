Planificación a marzo: el Gobierno porteño cierra la estación Facultad de Medicina cuando empiezan las clases

El sábado por la tarde, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que tres estaciones de subte estarían cerradas por refacciones. En el comunicado detallaron que las paradas en cuestión serían San Martín, de la Línea C, y Bulnes y Facultad de Medicina, de la Línea D y las obras durarán alrededor por dos meses.

En la cuenta de Twitter de BA subte afirmaron: “Como parte de un Plan Integral de Renovación de Estaciones, Gral. San Martín de la #LíneaC permanecerá cerrada a partir del 1° de marzo, mientras que Bulnes y Facultad de Medicina de la #LíneaD van a cerrar sus puertas desde el 8 y 15 del mismo mes respectivamente”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Y agregó: “En ese tiempo, se va a trabajar para transformarlas en espacios más cómodos, ordenados y seguros, mejorando la circulación y la infraestructura existente, y haciendo que la experiencia de viaje sea cada vez más satisfactoria”. También le recomiendan al usuario: “¡Fijate bien en qué estación te conviene bajar en tus próximos viajes!”.

Lo insólito de esta decisión es que los cierres se realizarán después del verano, cuando los usuarios descienden abruptamente por las vacaciones, y justo en el momento en el que comienza el ciclo lectivo de los colegios primarios, secundarios y los terciarios y universidades.

“Actualmente se están realizando tareas de relevamiento y a partir de marzo se hará necesario el cierre debido a que las obras son incompatibles con la prestación del servicio”, detallaron un comunicado. Además, la empresa Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE) afirmó: “La elección y priorización de cada estación se hizo en base a dos factores: la complejidad de los trabajos a realizar y la cantidad de pasajeros que circula por cada una de ellas”.

Ese punto fue criticado por los usuarios. Principalmente por los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires quienes, a través de Twitter, escribieron frases como “Destrucción del patrimonio urbano, desidia en la planificación, ciudad sitiada por el curro de las obras, más cemento por espacios verdes y hablando de subtes, cero en extensión de nuevos ramales. Basta!!!”; “hacerlo de diciembre a febrero cuando no cursamos era muy complicado, no pelado botón ? cómo vuelvo a mi casa cuando salga de cursar a las 22hs todos los días?”; o “No podían hacerlo en enero ? Siempre gente que no tiene ni 2 dedos de frente”, entre muchos otros.

La respuesta oficial fue que los usuarios tendrán la chance de acercarse a pie a los sitios cercanos a las estaciones cerradas. Y detallaron: “Los usuarios de Bulnes de la línea D tienen la opción de acceder al subte desde la terminal Agüero, que está a 550 metros, o desde Scalabrini Ortiz, que está a 650 metros. Y los usuarios de Facultad de Medicina de la línea D pueden usar la estación cercana Callao, a 400 metros, o Pueyrredón, a 950 metros”.

Aunque no les dedicaron ningún mensaje a los estudiantes con movilidad reducida o a aquellos que salen después de las 22 horas de cursar en las sedes de la UBA. Lo que sí aclararon es que habrá otras obras en breve y se realizarán en las estaciones Castro Barros y Acoyte de la línea A y Jujuy, de la línea E.