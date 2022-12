¿Planificando las vacas? Cuál es el nuevo calendario completo de vacunación que te van a exigir

Falta muy poco para que todos entremos en "modo vacaciones". Por fuera de la delicada situación económica y de la inflación, no son pocos los que ya comenzaron desde hace tiempo a planificar su descanso. Así sea una escapadita de fin de semana o una quincena, todos deberán tener el calendario de vacunación completo y son muchos los que, mareados entre dosis y refuerzos, se preguntan: ¿cuántas vacunas tengo que tener para poder viajar?

La nueva suba de casos de Covid-19 encendió los motores del Gobierno que, desde hace semanas, alienta la aplicación de la dosis de refuerzo que se debe recibir pasados los cuatro meses de la última aplicación. Pero, como no todos recibieron las vacunas de los mismos laboratorios, el criterio para saber si se cuenta o no con el calendario al día varía de esta forma, tal y como detallaron a BigBang fuentes del Ministerio de Salud:

Los distintos conceptos de calendario completo de vacunación contra el Covid-19 en función de los laboratorios:

Sputnik, Moderna, Astrazeneca y Pfizer: el esquema completo es de dos dosis.

el esquema completo es de dos dosis. Cansino: una dosis.

una dosis. Sinopharm: tres dosis.

tres dosis. Las personas con más de 50 años o con condiciones de riesgo: tres dosis.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cabe resaltar que la efectividad de las vacunas disminuye con el tiempo y que, pasados cuatro meses de la última aplicación, todos deberán recibir un refuerzo no sólo para poder viajar, sino también para mantener los anticuerpos y evitar así las complicaciones a la hora de contagiarse del virus que, pese al relax general de la sociedad, sigue circulando y con fuerza en el país.

En los últimos siete días, el Ministerio de Salud reportó 27.199 contagios de Covid-19. Esto representa una suba del 115 por ciento de infectados con respecto a la semana anterior.

"De la semana anterior a esta, los casos de Covid-19 se duplicaron. El 85 por ciento son en AMBA, pero el aumento se viene viendo en 22 de las 24 jurisdicciones. La vacunación nos permite tener mucho menor impacto en hospitalizaciones y fallecidos", advirtió la ministra, Carla Vizzotti; al tiempo que sumó: "Reforzar la protección por vacunas es la clave: si pasaron más de cuatro meses desde tu última dosis, date un refuerzo; en particular si sos mayor de cincuenta o tenés alguna condición de riesgo. Los refuerzos siguen siendo la mejor manera de prevenir hospitalizaciones y muertes".

¿Qué hacer en caso de tener síntomas de Covid-19?

"Se prioriza para el diagnóstico a las personas mayores de 50 años, personas con condiciones de riesgo y personal que trabaja con personas vulnerables", advirtió la titular de la cartera sanitaria.

En caso de no pertenecer a estos grupos, la indicación es: "Lo mejor que podés hacer es tomar precauciones para no contagiar a los demás. No hace falta testearte: las precauciones son las mismas para todas las infecciones respiratorias agudas".

No asistir a actividades con otras personas mientras tengas síntomas.

Usar barbijo durante 10 días desde el comienzo de síntomas en lugares cerrados.

Lavado de manos.

Ventilación de ambientes.

Evitar contacto con personas vulnerables.

Por último, pese a que el uso de barbijo ya no es obligatorio a nivel nacional, Vizzotti sugirió: "El importante el uso de barbijo en transporte público (con ventanillas abiertas), así como en hospitales y centros de salud; siempre con barbijo, tanto el personal, como los pacientes".