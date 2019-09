Pobreza, el oficialismo arrasó en Mendoza y Macri sigue con su "sí, se puede": las 7 noticias del día

El oficialismo logró una victoria en Mendoza

Cambiemos mantuvo la gobernación de la provincia de Mendoza, en una elección en donde se agrandó la diferencia con el Frente de Todos. El radical Rodolfo “Rody” Suarez se impuso, en principio, por más de diez puntos a la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. De esta forma, el intendente de la capital provincial y delfín del actual mandatario, Alfredo Cornejo, que de esta forma se perfila con mayor peso de cara a lo que viene en el oficialismo.

Con el 30% del padrón electoral escrutado, el candidato de Cambia Mendoza se imponía con el 51% de los votos contra el 34% de Fernández Sagasti. Asimismo, en localidades gobernadas por el peronismo, como es el caso de Guaymallén, el oficialismo tuvo una rotunda victoria por más de 30 puntos de diferencia.

Cornejo cargó contra Macri

Parado en el escenario junto a su sucesor en el cargo (Rodolfo Suarez) el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, tuvo fuertes palabras contra el presidente Mauricio Macri. "El presidente (Mauricio) Macri vino siete veces a Mendoza y mi relación con él no ha sido buena", reconoció. No obstante, dijo que va a colaborar para que el 27 de octubre "tengamos un buen resultado y revirtamos lo que pasó en las PASO de agosto que no es definitivo".

Una de las estrategias de campaña en la provincialización que llevó adelante Cornejo fue justamente diferenciarse de Macri en una provincia en donde los números del Presidente no son catastróficos pero de haber participado de cara las elecciones a gobernador hubiera actuado como un "ancla" tal y como sucede por ejemplo en la provincia de Buenos Aires.

Sagasti aceptó su derrota y todos los cañones apuntan a Fernández por una mala estrategia

La candidata a la Gobernación de Mendoza por el frente justicialista Elegí, Anabel Fernández Sagasti, reconoció hoy la derrota electoral ante el oficialismo de Cambia Mendoza y aseguró que “la diferencia es irremontable”. “La diferencia es irremontable”, dijo Sagasti, quien agradeció “a todos los mendocinos que hoy fueron a votar por darme la oportunidad que ha sido una experiencia inolvidable”. “He llamado al próximo gobernador Rodolfo Suárez, de Cambia Mendoza, para felicitarlo”, dijo desde el búnker justicialista en la localidad de Maipú.





Sagasti dijo que desde su sector “estamos muy contentos porque es un frente que logró buenos resultados en municipios que venían restituyéndose” y que “hay departamentos donde estamos luchando para recuperarlos, como por ejemplo en la zona este”. “Me van a tener en el Senado de la Nación defendiendo los intereses de la provincia”, prometió. “Lo importante es que los ciudadanos han decidido y hay que trabajar entre todos por una provincia mucho mejor”, finalizó la senadora nacional visiblemente emocionada.

Hoy se conocerán los datos de la pobreza que estarán cerca del 35%

El INDEC dará a conocer hoy por la tarde los datos correspondientes a los niveles de pobreza y de indigencia del primer semestre del año que estaría cerca del 35%, según estimaron consultoras privadas. Cabe recordar que el propio presidente Mauricio Macri sostuvo en varias ocasiones que ese es uno de los indicadores por lo que evaluarán su gestión. En 2015, de acuerdo a las cifras no oficiales porque el INDEC se encontraba intervenido desde 2006, la pobreza se encontraba entre el 28 y el 30% por lo que hubo un aumento de mínima de 5 puntos.

Durante la gestión de Macri, entre 2016 y hasta la fecha, de acuerdo al INDEC se generaron más de 3 millones de nuevos pobres.

Oficializaron la prórroga de la emergencia alimentaria

El Gobierno oficializó a través del Boletín Oficial la extensión de la emergencia alimentaria nacional hasta el 31 de diciembre de 2022, a poco más de una semana de su aprobación en el Congreso y tras un intenso debate al respecto. A través del decreto 667/2019, el Ejecutivo promulgó la prórroga de la Ley 27.519. De acuerdo al texto publicado este lunes, "concierne al Estado nacional garantizar en forma permanente y de manera prioritaria el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población de la República Argentina".

En el artículo 4, se dispone "un incremento de emergencia como mínimo del cincuenta por ciento (50%) de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición".

Macri reanuda su marcha del "sí, se puede"

El presidente Mauricio Macri visitará hoy Junín, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, como parte de las marchas del "Sí se puede" del frente oficialista Juntos por el Cambio en 30 ciudades del país de cara a las elecciones generales del 27 de octubre A las 17.30, Macri y la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, encabezarán el acto junto a otros candidatos y dirigentes oficialistas. El objetivo de la campaña será formular anuncios con medidas de alivio para la clase media, las pymes y los asalariados como parte de la estrategia que busca transmitir la idea de que el oficialismo escuchó el reclamo del electorado tras la derrota en las primarias PASO del 11 de agosto pasado.



"Habrá propuestas para las pymes y el empleo y no se descartan medidas vinculadas a una baja de impuestos",sostuvieron fuentes gubernamentales.

Confirman que Melina Caputo falleció por una descarga eléctrica

A más de un mes de su muerte, la familia de Melina Caputo, la adolescente sanjuanina de 17 años que murió en medio de sus vacaciones en Punta Cana, confirmó que la causa de su fallecimiento fue "edema pulmonar, shock cardiogénico, fibrilación ventricular, electrocución". Así aparece expresado en el Certificado de Defunción emitido por el Ministerio de Salud Pública del país caribeño. Asimismo, en el acta emitida por el Instituto Nacional de Patología se indica: "Hacemos constar que le fue practicada la necropsia al cadáver de María Melina Caputo Flores (...) Dicho cadáver tuvo como diagnóstico preliminar de causa de muerte electrocución".

La joven falleció en medio de su viaje con sus abuelas, hermanos y primos. Se hospedaba en el hotel Be Live Collection Canoa de Bayahíbe, Punta Cana, República Dominicana. El viernes 16 de agosto fue con sus familiares a pasar la tarde a una playa y al regresar subió a un puente, donde había un cable que pisó desprevenida. Tras ello, un grupo de médicos en el lugar intentó reanimarla pero no pudo.