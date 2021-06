Polémica por las vacunas: Bullrich y Ginés se ven las caras en la audiencia por la denuncia sobre Pfizer

Las declaraciones de la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la presunta existencia de sobornos que hicieron que no se lleve adelante el arribo de dosis de la vacuna de Pfizer al país, tendrá su segundo capítulo judicial mañana, cuando tenga que sentarse frente al ex ministro de Salud, Ginés González García, en una audiencia de conciliación, tal y como la que mantuvo con el presidente Alberto Fernández.

Según pudo saber BigBang, existen demasiadas similitudes con la audiencia que mantuvo Bullrich con el jefe de Estado el viernes, motivo por el cual se da por descontado que el resultado será el mismo: no habría acuerdo y se avanzaría con el juicio por la demanda de daños y perjuicios.

Tal y como sucedió con el caso del presidente, el ex titular de la cartera sanitaria donará el dinero del arreglo o del juicio a una entidad benéfica. A diferencia de Fernández, Ginés tiene una motivación mayor con respecto a la demanda contra Bullrich debido a que la presidenta del PRO dejó trascender en varias entrevistas también el enojo contra él por la demora en el contrato de AstraZeneca.

El Presidente envió días atrás una carta documento a la jefa del PRO para dar inicio a la acción civil que presentará por difamación, luego de que la dirigente especulara con que el Gobierno pretendería "retornos" del laboratorio Pfizer a cambio de una compra de vacunas contra el coronavirus.

"Comunico que, como me instruyó el presidente de la Nación, hoy lunes 31/5 cumplimos en notificar a la Sra. Patricia Bullrich fecha de mediación obligatoria para iniciar la acción civil por difamación. La misma es confidencial. Terminada la audiencia se interpone la demanda", informó Dalbón el día en que envió la carta documento.

¿Reculó Patricia Bullrich? Ahora asegura que nunca dijo que el Gobierno le pidió un "retorno" a Pfizer

Horas antes de la audiencia con el presidente, la presidenta del PRO participó de forma virtual de una conferencia de prensa organizada por estudiantes de periodismo y se refirió a las graves denuncias que realizó en el programa de Luis Majul y por las cuales no sólo no presentó ninguna prueba ante la Justicia, sino que ahora se "desdijo".

Consultada sobre si participaría de la audiencia, Bullrich aseguró: "Por supuesto que me voy a presentar, las mediaciones son obligatorias en todos los procesos civiles. Es mi obligación presentarme y también es la obligación del presidente, porque esto es lo hace como ciudadano y no como presidente de la Nación, así que tiene que presentarse. Las mediaciones son mecanismos en los que no puede acordar o sino ir a juicio. Veremos qué es lo que él plantea y yo tendré que responder de acuerdo con su planteo. Si él plantea cómo lo ha dicho, que quiere dinero, bueno, me parece que el honor y el dinero son cosas distintas, pero veremos el planteo del presidente para ver qué voy a contestar".

Nunca dije que se le pidió un retorno a Pfizer. El tiempo de la noticia es muy corta y la síntesis es muy corta"

Al momento de aclarar su denuncia mediática, la titular del PRO volvió sobre sus pasos y ensayó una compleja respuesta: "Hay una distancia entre lo dicho y lo que se explícita, o lo que queda como resumen de lo dicho, que es algo que hoy nos pasa mucho en la relación entre la política y la prensa. Hoy, el tiempo la noticia es muy corta y la síntesis es muy corta. He leído y releído en varias ocasiones lo que yo dije, y yo nunca dije que se le pidió un retorno a Pfizer. Lo que dije es que había existido una búsqueda de un desarrollador local y que éste es el modelo de matriz de corrupción kirchnerista. Eso fue lo que yo dije".

Y finalizó: "Hubo unas cuantas interrupciones de los periodistas en el medio, con lo cual, la ilación de mis respuestas están contestadas en distintas oportunidades, entonces no queda claro todo el concepto. La no firma de ese contrato es totalmente inconveniente para la Argentina y conociendo ahora la firma de los otros contratos, no queda claro por qué no prosperó. Porque lo que el presidente hubiera llamado cláusulas leoninas aparece en otros contratos. En todos hay sistemas de embargo, toma de cuentas de dinero, o seguro de caución, porque son contratos de vacunas experimentales. El presidente dijo que la prueba de la existencia del problema en el caso del Memorando con Irán, era el mismo memorando, yo creo que en el caso de Pfizer es la misma no firma del contrato".