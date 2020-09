Polémico video de Rául Rizzo bailando en la calle: había criticado a Brandoni por el 17A antes de que se filtren las imágenes de la "Covid-Fest"

"Tenemos que empezar a establecer una diferenciación con gente de esta naturaleza, teniendo una pandemia feroz y ellos actuando en contra de lo que todos nosotros nos estamos preservando y privando. ¿O por qué no tenemos trabajo como actores? Por la pandemia. Pero ellos salen a la calle y Brandoni impulsa la salida a la calle”. Esa frase pertenece a un actor que se mostró indignado ante la convocatoria de la marcha del 17 de agosto por parte de su colega, Luis Brandoni, por la posibilidad de que genere un problema sanitario debido a que va en contra de la cuarentena por la pandemia del coronavirus (Covid-19).

Pero no. El que sostuvo esa frase, que se volvió viral luego de la marcha, es el también Raúl Rizzo . Pero esa no fue la única alusión que hizo Rizzo a los anticuarentena en ese audio."Diferenciarnos aquellos que cuidamos al otro, que nos cuidamos nosotros, que buscamos que mejore la situación actoral, que alguna vez podamos liberarnos de esta pandemia, tenemos que hacer algo para diferenciarnos de gente que está, de alguna manera, con que aumenten los casos de infectados y de muerte. Me parece que más claro, echale agua", agregó.

Parece que el Rizzo del video no le hizo caso al Rizzo del audio. En las imágenes, que se mostraron en Los Ángeles en la Mañana (LAM), se lo puede ver al actor bailando disfrazado en la calle, con distancia social, en lo que los propios protagonistas del video definieron como una “Covid-Fest de Corvalán”.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

En el video además Rizzo esta sin barbijo, como tampoco con ninguna de las otras medidas de cuidado sanitario que recomendaron desde el Ejecutivo para mitigar la chance de los contagios. Consultado sobre los motivos de la fiesta y la violación a la cuarentena, Rizzo se enojó con los periodistas que le preguntaron. “Lo que yo te digo es lo siguiente: ponían el himno nacional los vecinos y, después, ponían un poco de música. Y cada uno (bailaba) desde la puerta de su casa. No rompían ninguna cuarentena. Era como estar asomado a un balcón. En este caso no hay balcones. Sí, algunos enfrente tienen balcón. Y desde la vereda. Nada más. Eso es todo”, dijo.

“Hace rato ya que no se hace más nada de eso. No entiendo qué es lo que buscan... ¿Qué están buscando? Porque no pasó nada, absolutamente nada. La policía alguna vez pasó y, al ver de qué se trataba y en qué condiciones se hacía, lo autorizó. No entiendo”, señaló el actor.

Por otra parte Rizzo aseguró que “todas las noches se cantaba el himno como homenaje a la gente de la salud que está en la primera línea”. E insistió: “No entiendo qué es lo que buscan con esto. Realmente. Tres meses hace de eso ya. Inclusive, nosotros pensando que podía (ponerlos en riesgo)… paramos, no lo hicimos más. Pero nadie afectaba a nadie, ¿eh? En absoluto”.

"Eso lo hacíamos en un momento, era un homenaje a los médicos y después se ponían dos o tres temas más, porque los vecinos de enfrente de mi casa tenían un aparato de música que podía abarcar la cuadra. Nadie se movía de la puerta de su casa, eso era todo", agregó Rizzo.