Políticos y famosos despiden a Diego Maradona: los tristes mensajes de adiós al "Diez"

La noticia de la muerte de Diego Maradona sorprendió a todos y cada una de las personas que habitan el Mundo. Famosos, celebridades, jefes de Estado y dirigentes de los más diferentes rubros.

Una de las primeras fue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Mucha tristeza... Mucha. Se fue un grande. Hasta siempre Diego, te queremos mucho. Enorme abrazo a sus familiares y seres queridos”, tuiteó.

Minutos después el presidente Alberto Fernández que recordó los inicios de Maradona en Argentinos Juniors. “Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos. Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida”, tuiteó luego el jefe de Estado.

"Un día muy triste para todos los futboleros del mundo, especialmente los argentinos. Serán imborrables las enormes alegrías que Diego nos dio", tuiteó por su parte el ex presidente Mauricio Macri.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Nunca pensé que podía llegar este día", escribió Luciana Salazar en su cuenta de Twitter, junto a un emoticón de llanto.

"Mis condolencias para los familiares que conozco de tantos años", tuiteó Ángel de Brito, íntimo amigo de dos de sus hijas, Dalma y Gianinna.

"Despedimos a Diego. El Diego del pueblo, el que reparaba en las injusticias y el dolor ajeno. El Diego solidario, q supo decir verdades sin importar las consecuencias. El q nos llenó de alegrías y su partida nos inunda de tristeza. Hasta siempre. Gracias. Vivirás en nuestra memoria", escribieron desde el Twitter oficial de Abuelas Plaza Mayo junto a una postal de Diego junto a Estela de Carlotto.

Por su parte, el ex presidente, Carlos Saúl Menem hizo lo propio y compartió una imagen junto al legendario futbolista seguido del siguiente mensaje: "Hoy nos deja el más grande del fútbol. Te recordaremos eternamente. Hasta siempre Diego! Mis condolencias a toda su familia".

Lionel Messi, por su parte, decidió despedirse de su ex técnico en la Selección Argentina a través de su cuenta de INstagram. "Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno. Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. QEPD", publicó el astro del Barcelona.