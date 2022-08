¡Poné la parrilla! Cuántos kilos de carne y salarios mínimos se llevaron Mirtha y Tevez en subsidios

Por estas horas, el Gobierno Nacional definió la segmentación tarifaria de los servicios de distribución de energía eléctrica, de gas natural y de agua corriente. Esta es una de las nuevas medidas del Ministerio de Economía con el que se espera llegar a un ahorro fiscal cercano al medio billón de pesos para el próximo año.

Por el momento, hay más de 9 millones de usuarios que se anotaron para mantener el subsidio. Pero también hay muchos otros, sobre todo los que tienen los bolsillos bien llenos de plata, que no se dieron de baja de los subsidios de energía eléctrica.

Esta tarde, Jorge Rial, en su programa Argenzuela, que se emite en C5N, sacó a la luz la lista de deportistas, personalidades del mundo del espectáculo, políticos y empresarios multimillonarios que mantienen los subsidios en la energía. La mayoría de ellos, por supuesto, superan por muchísimo los límites de kilowatts para lograr el acceso a los subsidios.

El que les gana a todos fue Carlitos Tevez, ex jugador del pueblo y de Boca, y actual técnico de Rosario Central. Pero el listado también incluye a Isabel Menditeguy, ex pareja de Mauricio Macri; David Nalbandian; Carlos Rosenkrantz, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina; Mario Pergolini; Francisco Macri, hijo de Mauricio Macri; Jorge Luis Magnasco, ex militar y represor; Pascual Mastellone, dueño e hijo del fundador de la empresa láctea La Serenísima; Fernando Christian Mirenna, director general ejecutivo del Sheraton Pilar; y Jorge Gregorio Perez Companc, la cuarta persona más rica de Argentina.

Entre todos ellos también brillan dos figuras del mundo del espectáculo. Si dejamos de lado a Araceli González, dos figuras de uno de los clanes más reconocidos del país ocupan un lugar en dicha lista: Mirtha Legrand y Marcela Tinayre. Mientras Tevez es el que mayor dinero se ahorró con los subsidios, con un consumo 426.000 kilowatts, por un mont cercano a 2.933.217 de pesos; entre Mirtha y su hija se dividieron subsidios por 187.313 y 89.606 pesos respectivamente.

Pero, ¿qué sucede si se toman como referencia los salarios mínimos y las tiras de asado? Los subsidios de Tevez y las Legrand son indignantes. Si se toma en cuenta que el salario mínimo de Argentina de junio era de $45.540, el Estado le subsidió 64 salarios mínimos a Carlitos y 6 salarios mínimos a Mirtha y Marcela.

El tema varía cuando se toma en cuenta la carne. Si la referencia es Cortes Cuidados, la tira de asado tiene un valor de 719 pesos. Con la cifra que se ahorró Mirtha, una familia tipo, es decir de cuatro integrantes, podría haber comprado 124 kilos de tiras de asado. Por su parte, Marcela recibió un subsidio por 260 kilos de asado. En resumen, entre las dos suman 324 kilos de carne.

El consumo anual per cápita en Argentina es de 45 kilos. Casi dos familias tipo podrían haber duplicado su consumo de carne con lo que recibieron en subsidios. ¿Y Tevez? Con los subsidios que recibió el ex futbolista, se podrían haber comprado 4.079 kilos de carne. Si una familia tipo consume anualmente un promedio de 180 kilos de carne, dicho subsidio le hubiese permitido acceder a la carne a más de 22 familias.