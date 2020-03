Por la presión de países y atletas de todo el mundo, Japón pospone los Juegos Olímpicos de Tokio

Luego de presiones de distintos países y atletas de todo el mundo, los Juegos Olímpicos que iban a celebrarse a fines de julio en Tokio finalmente se aplazaron un año, en medio de la pandemia de coronavirus que sacude a todo el mundo.

El primer ministro japonés Shinzo Abe hizo el anuncio este martes, señalando que la competencia se realizará a mediados del 2021. El dirigente expresó que él mismo le pidió al Comité Olímpico Internacional (COI) que pospusiera los Juegos, que hasta ahora sólo habían sido suspendidos a causa de las dos guerras mundiales.

"Probablemente lo que apuró la decisión en los últimos días es que la curva de contagios del coronavirus se volvió muy empinada, por lo cual claramente no es algo que estará bajo control en junio o julio, y probablemente tampoco para fines de este año", expresó al respecto Dick Pound, miembro del COI.

La semana pasada Thomas Bach, presidente del COI, había asegurado que la cancelación no era una opción, por lo cual se optó por la reprogramación. El impacto económico de la decisión es aún desconocido: se estima que Japón invirtió entre 32 mil y 41 mil millones de dólares en la construcción de espacios de competición y alojamiento.

Las presiones

El aplazamiento se volvió inevitable luego de que el Comité Olímpico canadiense anunciara que no enviaría a sus atletas a los juegos, y que su par australiano expresara que los deportistas no podrían entrenar a causa de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus. Por su parte, el Comité norteamericano se sumó a las presiones este lunes, pidiendo que el evento no se realice.

"Estamos en medio de una crisis de salud global que es mucho más importante que el deporte", expresó al respecto el Comité Olímpico de Canadá en un comunicado

La reprogramación, sin embargo, obligará a que los comités organizadores, atletas, federaciones deportivas e incluso canales de televisión sean consultados antes de anunciar la nueva fecha exacta, ya que deberán reorganizar sus calendarios previstos para el 2021.