Por primera vez se aplicó el protocolo para un caso sospechoso de coronavirus en una clínica argentina

El centro de salud 25 de Mayo de Swiss Medical tuvo que aplicar el protocolo diseñado por el Ministerio de Salud en posibles casos de coronavirus ante la llegada de una paciente de 50 años aquejada por una neumonitis que no cedía ante tratamiento con antibióticos.

Daniela Vallejos presentaba tos, fiebre, dificultad para respirar, decaimiento y dolor de cabeza. Y si bien no estuvo recientemente en China -sólo había viajado a Uruguay- se aplicaron medidas de aislamiento y prevención.

Así, según relató a La Nación, le colocaron un barbijo y los médicos -también con barbijo- la revisaron en una sala aislada con filtro de aire. "No me asustaron ni fueron alarmistas. Me explicaron que era el protocolo, me dijeron que podían ser muchos otros virus, entre los que me nombraron el coronavirus", explicó. Eventualmente, los análisis dieron negativo para esa afección.

"Hasta conocer al patógeno, actuamos igual que ante una epidemia de gripe, procediendo al aislamiento respiratorio del paciente, en todos los casos sospechosos y ante todas las infecciones de origen respiratorio, haciendo énfasis en la protección del personal con guantes, barbijos, camisolines, máscaras o lentes que protejan el árbol respiratorio", señaló por su parte Juan Carlos Cha Torea, jefe de políticas y servicios médicos de Swiss Medical.

Medidas adicionales

Además de las medidas de protección, el protocolo de atención que emitió el Ministerio de Salud establece la realización de estudios de mucosas con hisopados o aspiraciones de laringe.

Paralelamente, se establece la higiene de manos para el personal, cuidados con el manejo del ambiente, los residuos hospitalarios y el material cortopunzante, necesidad de esterilizar y desinfectar los dispositivos médicos utilizados, y asignación de áreas de espera específicas para los pacientes con síntomas sospechosos.

"Ya se han puesto en marcha y reforzado los protocolos para la vigilancia y la prevención ante un hipotético ingreso al país. Está preparado el hospital de Ezeiza, ante la llegada de pasajeros de la región con cuadros febriles, para que ni siquiera bajen del avión sino que sean atendidos y derivados en el momento", explicó al respecto Ginés González García.