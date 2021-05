Por qué el Gobierno rechaza una Fase 1 y el efecto vacunación en Estados Unidos: las 7 noticias del día

Tinelli salió a defenderse ante las críticas por la "clandestina" de Showmatch

El conductor de Showmatch, Marcelo Tinelli, salió ayer a dar explicaciones ante las críticas que recibió por la cantidad de personas que participan del programa en el medio de la pandemia del coronavirus (Covid-19). En declaraciones al noticiero Telenoche, de la misma señal en donde el conductor trabaja, Tinelli remarcó que se hisopearon 196 personas el primer día, que se trata de programas grabados y que en ningún momento hubo más de 33 personas en el mismo espacio.

"Nosotros no sabemos de esto, sabemos lo que nos dice las autoridades sanitarias y

respetamos rajatabla todos los protocolos", remarcó Tinelli en su defensa.

Y agregó: "Primero quiero decir que todo lo que se vio fueron muchas escenas y bailes pre grabados. Nunca hubo 200 personas acá todas juntas. Acá lo máximo que hubo fueron 33 en una escena en el piso. Eso tampoco es así. Yo tengo cuatro hisopados, todos están hisopados y tenemos todas las puertas del estudio abierta que encima tiene 1200 metros. Cada camarín permiten cuatro personas por protocolo. Hay tres médicos en el piso y tres afuera. Tenemos un laboratorio para hisopar. Se cubre todo".

Cuando Luciana Geuna le preguntó si se sintió muy cuestionado y le dolieron las críticas, Marcelo Tinelli dijo: "No estuve leyendo redes estuve trabajando en el programa. Si alguien se sintió molesto lo entiendo. Nosotros trabajamos en la televisión. Hace un año y medio que no trabajamos porque no teníamos los protocolos. Ahora los tenemos y los cumplimos a rajatabla. No me puede molestar algo cuando nosotros cumplimos lo que no dicen".

"Acá no se juntaron nunca 200 personas. Esto tiene 1200 metros. Tenemos totalmente cubierto todo. Después de ahí lo que pueda decir cada uno corre por cuenta de cada uno. Nosotros estamos muy felices con el programa, con llevarle alegría a la gente y dar laburo a 300 personas que laburan acá. Si alguno se sintió mal, lo lamento, pero cumplimos con todo lo que nos han dicho", finalizó.