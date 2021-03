Por qué la cantidad de infectados de Covid-19 puede seguir aumentando a pesar de la vacunación

A pesar de que la aparición de vacunas contra el coronavirus constituye una gran esperanza a nivel mundial, los expertos subrayan que no deben abandonarse las medidas de prevención como el distanciamiento físico y el lavado de manos.

A pesar de las vacunas, seguirá habiendo casos de coronavirus.

Es que, para empezar, las vacunas tardan en hacer efecto y no son efectivas al 100%. En las de dos dosis, la respuesta inmune se activa aproximadamente dos semanas después de ser aplicada la primera, pero es realmente la segunda dosis la que eventualmente aumenta esa respuesta. Y esa inmunidad ya adquirida se vuelve aún más fuerte después de su aplicación dentro de un período de tiempo más corto.

"Si te expones al virus un día o una semana después de inyectarte, se sigue vulnerable a la infección y puede transmitirse el virus a otras personas", advierte en diálogo con BBC Mundo Julian Tang, virólogo de la Universidad de Leicester, en Reino Unido.

Al mismo tiempo, la vacuna comienza a ser realmente efectiva cuando alrededor del 80% de la población está vacunada: en Chile, por ejemplo, se vive un repunte de casos similar al de junio y julio pasado, a pesar de que el país se ubica en el quinto lugar mundial en dosis administradas por cada 100 habitantes.

"No hay contradicción entre el aumento de los casos y las vacunas. Realmente estaríamos pidiendo algo que no se puede esperar de las vacunas. Las vacunas no actúan de inmediato", explica Juan Carlos Said, máster en Salud Pública por el Imperial College de Londres.

El cansancio ciudadano ante las medidas de protección también incide en el avance de la enfermedad. "Hay una fatiga respecto a la pandemia", remarca Said.

De hecho, para muchos expertos es casi imposible, en la práctica, llegar a un nivel cero de coronavirus. La erradicación total, hasta ahora, solo ha sido lograda con el virus de la viruela en 1980.

De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la desigualdad de acceso a las vacunas es otro problema de cara a la inmunidad global: tres cuartas partes de las personas vacunadas viven en 10 países que suponen el 60% del PBI mundial total. Al mismo tiempo, otros 130 países, donde viven 2.500 millones de personas recién han podido iniciar sus campañas de vacunación.

"La mejor manera de proteger al resto de su propia población es compartir las vacunas para que otros países puedan hacer lo mismo. Cuanto más tiempo se tarda en vacunar a las personas con mayor riesgo en todas partes, más oportunidades le damos al virus de mutar y evadir las vacunas", alertó en ese sentido Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

Finalmente, por ahora la población infantil continuará desprotegida, ya que aún no existen vacunas específicas para los niños. Pfizer, Moderna y AstraZeneca encabezan actualmente ensayos para verificar si sus actuales vacunas son efectivas y seguras en los niños.

Así que, por el momento, los menores de edad seguirán estando en riesgo de contraer coronavirus y transmitirlos a otras personas, que es en verdad lo que más preocupa.