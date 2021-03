Por qué las personas con super anticuerpos podrían ser claves para combatir el coronavirus

En abril del 2020, el compañero de casa de John Hollis, gerente de comunicaciones de la Universidad George Mason de Virginia, (Estados Unidos) se enfermó severamente de coronavirus.

Asustado y convencido de que también estaba infectado, Hollis le escribió una carta a su hijo. "Sólo quiero que sepas que te amo y que la mejor parte de mi siempre va a estar con vos", le dijo.

"Tenés que prepararte para lo peor y esperar lo mejor, eso era lo que sentía", señaló en diálogo con CBS tiempo después. Y si bien eventualmente sólo sufrió síntomas de resfrío, lo atribuyó a las alergias estacionales que usualmente lo atacaban.

John Hollis tiene superanticuerpos contra el coronavirus.

Meses más tarde, le comentó a su compañero de trabajo Lance Liotta, investigador de la Universidad George Mason, su susto con el coronavirus. Mediante su invitación, Hollis se sumó a un grupo de estudio de anticuerpos en ese campus.

"Imagínense mi sorpresa cuando me llamó un par de días después para decirme no sólo que tenía coronavirus sino que también tenía 'superanticuerpos' que me volvían inmune", relató Hollis.

Más tarde pudo determinar que había tenido un caso asintomático en marzo, incluso antes de que se contagiara su compañero de vivienda. Ahora es totalmente inmune a una nueva infección.

De acuerdo a Liotta, las personas superinmunes como Hollis podrían funcionar como donantes ideales de plasma, ya que no sólo tienen anticuerpos más poderosos sino que también pueden cubrir diferentes aspectos del virus y sus muestras pueden diluirse para tratar a una mayor cantidad de pacientes.

Hollis no es la única persona en el mundo con esta respuesta inmune frente al coronavirus. En octubre del 2020, el periodista español Fermín Cabanillas dio a conocer su caso, muy similar al del norteamericano.

Así, luego de contagiarse y presentar síntomas leves, Cabanillas se practicó un análisis de sangre donde se le detectó su capacidad hiperinmune.

Actualmente, el periodista acude cada 10 días aproximadamente al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla para donar plasma. "Hay gente que tiene la vacuna en sus propias venas y no lo sabe", describió.

El superdonante argentino

En nuestro país también hay un caso similar, el de Facundo Ahumada, quien se contagió durante un viaje a Europa desde el cual regresó exactamente un día antes de que la OMS declarara al coronavirus como pandemia.

Facundo Ahumada es el superdonante argentino.

Luego de recuperarse, donó plasma y al analizarlo, los médicos le detectaron una cantidad de anticuerpos neutralizantes cuatro veces mayor que a la del promedio de los donantes.

En ese sentido, el médico Miguel Buezas explicó que no todos los pacientes con coronavirus generan anticuerpos medibles para extraer plasma. “Por lo general, de 10, sólo tres o cuatro tienen anticuerpos. En el caso de Facundo, la cantidad es abismal. Y no solo eso, también logró mantener los anticuerpos durante mucho tiempo", explicó.