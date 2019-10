Por qué Nahir Galarza inventó un embarazo: las hipótesis que explican su extraño comportamiento

Nahir Galarza, la joven de 21 años condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio, Fernando Pastorizzo, anunció en la noche de este jueves que estaba embarazada de cinco meses, aunque desde el Servicio Penitenciario de Entre Ríos confirmaron este viernes que tras hacerle varios estudios médicos, la reclusa no será madre.

En diálogo con el periodista Elías Moreira Aliendo, Galarza sostuvo que recientemente tuvo pérdidas y sufrió varios dolores, por lo que finalmente tuvo que contar la verdad para que un médico la viera, ya que hasta ahora no había recibido atención de ningún profesional.

"No conté lo del embarazo por miedo. Quiero cuidar a mi bebé", aseguró hace unas horas Galarza, y dijo también que no sabía quién era el padre de su bebé, ya que en los últimos meses estuvo con varios hombres.

A pesar de su confirmación, el director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Marcelo Sánchez, explicó al medio Ahora que tras hacerle varios estudios a la joven, finalmente se constató que no será madre.

Según indicó el funcionario, una médica de la Unidad Penal N°6 de Paraná, donde está alojada, le hizo dos estudios ginecológicos que le dieron negativo, por lo que después fue traslada al Hospital Materno Infantil San Roque y allí se sometió a una ecografía que demostró que no espera a ningún hijo.

Qué busca Nahir

Lo curioso de la situación es poder entender por qué la joven dijo que estaba embaraza cuando no era así, y por qué además sostuvo que no sabía quién era el padre del niño.

“Matías Caudana no es la única persona con la que me ví, tuve una relación de amistad, pero fue a principio de año y después ya no me ví más y no supe más nada. Tengo otros amigos, compañeros, gente nueva que he conocido“, había dicho con el objetivo de dar entender que habitualmente recibe visitas higiénicas y que, a pesar de estar presa, tiene mucho sexo. "Que seamos internas no quiere decir que no tengamos relaciones. No puedo confirmar de quién es el bebé porque no estoy segura", sostuvo.

Aunque es difícil tratar de entender su manera de pensar, es probable que la asesina haya inventado una historia falsa, como ya lo hizo otras veces incluso al momento de declarar en el juicio por el que está condenada, para lograr que la trasladen a otro sector del penal, o quizás directamente a una cárcel donde reciba un trato mejor.

Además, en la entrevista explicó que estuvo con pérdidas en los últimos días, por lo que hay chances de que su próxima estrategia sea decir que perdió el bebé porque en la unidad penitenciaria no la cuidaron como corresponde.

Lo que hay que cuestionarse es si la joven sólo busca llamar la atención con este tipo de actitudes, o si, en realidad, necesita de atención psiquiátrica para poder llevarse mejor con el encierro y la vida de cárcel.

Lo cierto es que esta no es la primera situación complicada que vive la reclusa desde que está presa. En agosto de este año se dijo que quiso fugarse, después de que los guardias de seguridad descubrieran en su celda un muñeco hecho con trapos y ropas de ella. Cuando el hecho se hizo público, finalmente la propia Galarza dijo que se trataba de una broma para una compañera, y que nunca había pensado en escaparse.

Después de ese episodio, se armó nuevamente revuelo porque publicó fotos suyas junto a una compañera de la cárcel en Facebook, cosa que obviamente está prohibida porque ningún interno puede disponer de Internet y mucho menos de un celular.

Además de trasgredir las reglas, al compartir las imágenes la rubia escribió "cumpliendo la maldita condena", y agregó una polémica frase en la que cuestionó a la Justicia y a la sociedad por considerarla una asesina: "Creen saber lo que nos pasó porque conocen nuestra condena pero no nuestra historia. Hablan van a hablar igual".

Incluso, en varias de las publicaciones se mostró junto a otra compañera del penal, y lo curioso es que posaron con gesto de empuñar un arma, lo que obviamente despertó críticas de muchos.

Nahir Galarza se encuentra detenida desde fines de 2017, y en julio de 2018 fue condenada a prisión perpetua por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú por el crimen de su novio, Fernando Pastorizzo, a quien mató de un tiro en la espalda y otro en el pecho durante la madrugada del 29 de diciembre.