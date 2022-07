Por tercer día consecutivo, sigue reducido el servicio de colectivos en el AMBA

Más de cien líneas de colectivos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense continúan este jueves, por tercer día consecutivo, con la reducción en las frecuencias del servicio en reclamo por el retraso en el pago de subsidios de las tarifas, lo que genera inconvenientes a los pasajeros que se desplazan a sus trabajos.

La medida de fuerza comenzó el martes a las 0 por parte de las líneas agrupadas en la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba) y la Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba) y, por lo menos por ahora, se extiende por tiempo indeterminado.

Este miércoles por la mañana, autoridades del Ministerio de Transporte de la Nación y representantes de las cámaras del transporte automotor de pasajeros se reunieron para buscar una solución a la situación generada por el atraso en el pago de los subsidios.

Las empresas reclaman compensaciones adeudadas por 18.000 millones de pesos y advierten que el valor del boleto sin subsidio debería ubicarse en los 150 pesos, lejos del valor actual.

Fuentes gubernamentales dijeron a Télam que “fue un diálogo con buena predisposición de ambas partes” y que se están buscando "las herramientas necesarias para que se pueda garantizar el servicio al usuario y no encuentre inconvenientes".



Sin embargo, desde el sector empresario declararon que no hubo acuerdo con el Gobierno y confirmaron que seguirán las demoras en los servicios: "El conflicto no se destraba, ambas partes se comprometen para seguir conversando", señaló Mario Vacca, de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano (Cetuba).

Esta mañana se repitieron demoras y largas filas en lugares como las estaciones ferroviarias de Constitución, Chacarita, Once y Liniers, que son enlace de pasajeros del área metropolitana, lugares a los que llegan desde las líneas de trenes para tomarse distintos colectivos dependiendo a la zona donde vayan.

Según declararon varios pasajeros a canales de televisión, las demoras son menores en las mañanas que durante la tarde, en el horario de regreso a las viviendas tras la jornada laboral.