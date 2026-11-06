Por la visita del papa León XIV, el Cristo del Cura Brochero salió por primera vez de su capilla en más de 100 años

Un hecho histórico y cargado de emoción se vivió en Villa Cura Brochero, Córdoba, donde una imagen de Cristo crucificado, mandada a esculpir por el propio Cura Brochero a principios del siglo pasado, fue retirada por primera vez de su lugar original para protagonizar un acontecimiento religioso sin precedentes.

La histórica escultura inició un viaje hacia la capital cordobesa, donde será parte de la misa multitudinaria que presidirá el papa León XIV en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), uno de los encuentros más esperados por la comunidad católica de la provincia.

El papa León XIV pidió estar presente

El traslado representa un momento especialmente significativo para los fieles, no solo por la antigüedad de la pieza, sino también por su estrecha relación con la historia y el legado espiritual de San José Gabriel del Rosario Brochero, conocido popularmente como el Cura Gaucho.

La imagen posee un enorme valor religioso, histórico y cultural para los habitantes de Traslasierra. A diferencia de las representaciones tradicionales de Jesús, la escultura fue diseñada con rasgos inspirados en los pobladores de las sierras cordobesas, una particularidad que puede apreciarse especialmente en su rostro y sus manos.

La decisión respondió a una intención del propio Cura Brochero: lograr que quienes asistieran a la Casa de Ejercicios Espirituales, inaugurada en 1877, pudieran sentirse identificados con la figura de Cristo y encontrar en ella una representación cercana a su realidad cotidiana.

La imagen posee un enorme valor religioso, histórico y cultural para los habitantes de Traslasierra

Desde 1910, la talla permanecía en el interior de la capilla, sin haber sido trasladada de su emplazamiento original. Por ese motivo, su salida constituye un acontecimiento inédito para la comunidad religiosa de Villa Cura Brochero.

El operativo despertó una profunda emoción entre los vecinos. Fieles, turistas y habitantes de la localidad se acercaron a las inmediaciones de la parroquia Nuestra Señora del Tránsito para despedir la imagen, que partió en medio de una caravana. Para garantizar su conservación durante el recorrido, la reliquia fue acondicionada especialmente y trasladada bajo custodia de efectivos de la Policía de Córdoba.

El viaje hacia la capital provincial también estuvo atravesado por un fuerte simbolismo. El recorrido recordó las travesías que el propio Cura Brochero realizaba a lomo de mula por las Altas Cumbres, cuando atravesaba caminos difíciles para llevar los sacramentos y brindar asistencia a las comunidades más alejadas de la región.

Trasladan la cruz del Cristo del Cura Brochero: fue restaurada por las monjas. Es la primera vez en 100 años que es trasladada. El papa León XIV pidió que esa imagen esté presente durante su misa en Córdoba https://t.co/2cH5fqlaGa — TN - Todo Noticias (@todonoticias) November 6, 2026

De esta manera, la histórica imagen volverá a estar vinculada con una misión evangelizadora, esta vez como parte de una celebración encabezada por el máximo representante de la Iglesia católica.

Una vez concluida la misa que oficiará León XIV en el predio de FAdeA, el Cristo crucificado regresará a Villa Cura Brochero, donde continuará formando parte del patrimonio religioso y cultural de la localidad y manteniendo vivo el legado del santo cordobés.