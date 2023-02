Precios Justos: $800 millones de multa y un súper clausurado por las denuncias de usuarios

En la última semana, el Gobierno llevó a cabo el control de la implementación de los Precios Justos en los supermercados y comercios y detectó al menos 769 irregularidades. Las mismas fueron supervisadas por la Secretaría de Comercio, quienes recolectaron $806.450.000 en multas. Lo confirmó esta mañana Matías Tombolini, titular del área.

“Esta semana estamos con 769 multas por $ 806.450.000 por faltantes de stock, falta de cartelería, uso de carteles en góndolas en productos que no forman parte del programa, duplicidad de etiquetado; y esto de algún modo es un paso más en la idea de que no podemos llevar orden en los precios y construir previsibilidad si permitimos los abusos”, expresó el economista en Radio 10 donde desarrolló los motivos.

Además, Tombolinini afirma que no permitirá abusos por parte de los productores y que trabaja a diario con las denuncias que se efectúan: “Es un paso más en esta idea que que no podemos llevar orden en los precios si permitimos los abusos, trabajamos de las denuncias de inspectores y vecinos y desplegamos operativos relámpago”. "Cuando lo que se verifica es que el faltante es responsabilidad del productor y no del supermercado se multa a las alimenticias. De estas multas por $806 millones forman parte las compañías que están multadas. En el descargo, las empresas tienen la posibilidad de dar cuenta”, comentó.

Por otra parte, el político reveló que en la noche del último lunes se clausuró una sucursal de una cadena de supermercados de San Martín, debido a que había faltantes de stock. Tombolini reveló que esto lo pudieron chequear gracias a la cantidad de denuncias recibidas en un corto periodo de tiempo.

“Recibimos cinco alertas en un periodo muy corto de tiempo. Esto indica un faltante severo que luego se verificó, desplegándose sobre las horas de la noche un operativo donde encontramos 32 productos que directamente no tenían stock y más de 14 productos que presentaban un faltante”. En dichos controles se registraron incumplimientos del programa con lo que respecta a los rubros de perfumería, cuidado personal, limpieza, aceites, atún, harina, yerba y fideos. El comercio presentaba faltantes en 32 productos. Cabe destacar que los Precios Justos se le otorgaron a 2000 productos de necesidad básica por el lapso de 120 días.