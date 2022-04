Preocupa la alta contagiosidad de la nueva variante XE: Europa con 8 millones de positivos

Los investigadores que siguen revisando de cerca todo lo relacionado con el Covid-19 volvieron a entrar en alerta luego de que se confirmara que la nueva variante que se descubrió recientemente logra sortear para el contagio la protección de dos dosis de cualquiera de las vacunas que se desarrollaron.

En Europa, que tiene indices de vacunación menores a los de la Argentina de acuerdo a las cifras que proveen para Our World In Data, los datasets que elaboró CovidStats, la aparición de la nueva variante XE del Covid volvió a disparar los números de contagios diarios. Tan sólo en la última semana se registraron 8,5 millones de positivos.

A priori esta variante es más contagiosa que la Ómicron, pero menos letal. Es decir que tiene mayor circulación pero con una posibilidad mucho menor que sus antecesoras de producir una muerte. Sobre ese punto hizo referencia hoy uno de los asesores del ministro de Salud de Italia, Roberto Speranza. En declaraciones a Rai 3 Agorà, Walter Ricciardi, remarcó la necesidad de que se avancen con los esquemas de refuerzo o de terceras dosis.

“Dos dosis de la vacuna contra el Covid-19 posiblemente no sean suficiente para evitar el contagio. La nueva variante XE parece más contagiosa y una persona que hoy tiene dos dosis prácticamente no está vacunada", sostuvo. Luego remarcó que en Reino Unido se detectaron 600 casos de esta variante que mantiene los mismos síntomas que las dos de Ómicron.

"Y aún en observación, hay 600 casos en Gran Bretaña, que en parte facilita la formación de variantes también porque desde el 24 de febrero no tiene restricciones", apuntó Ricciardi. “En este momento, Gran Bretaña tiene una espera de 20 horas por una ambulancia, dicen no poder dar respuestas ni en emergencia ni en elección", insistió el asesor gubernamental.

"El virus también infecta a los vacunados, especialmente a los que no se han hecho el refuerzo”, agregó. "Esta vacunación se hace con 3 dosis. Una persona que hoy tiene 2 dosis prácticamente no está vacunada. Esta enfermedad no otorga inmunidad permanente, incluso una persona recuperada puede volver a infectarse", amplió.

De acuerdo a los resultados de monitoreo en Italia, hasta un 4% de las personas se reinfectan y algunas personas pueden hacerlo hasta más del doble. "Tenemos que prepararnos mentalmente para una batalla de larga duración que no termine con la emergencia legal: hay que mantener las vacunas, los pases verdes, las mascarillas y las conductas prudentes", sentenció Ricciardi.

Cabe recordar que el objetivo de completar los esquemas de vacunación, en este caso con una tercera dosis o un refuerzo, es para que la población tenga un aumento en los anticuerpos que evitan el contagio ya que quedó demostrado que con una dosis de cualquiera de las vacunas que se aplican es muy complicado que se presente un cuadro grave.

El objetivo detrás de aumentar esa primera defensa tiene que ver con que a menor circulación menos chances de que suceda un cambio en el genoma del virus ya sea leve, en el caso de una variante, o considerable para ser tomado como una mutación. Y allí el temor es que la protección de las vacunas no sirva tampoco para evitar la hospitalización.