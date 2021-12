Preocupación en Santa Fe: confirmaron el primer caso de la variante Ómicron

En medio del brote de contagios de coronavirus que se originó en Córdoba a partir de las fiestas de egresados de cuatro colegios y que arrojó más de 100 casos y 800 persona aisladas por ser contactos estrechos, el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe confirmó que fue detectado en Rosario un caso de la variante Ómicron del SARS-CoV-2. Se trata de una mujer de 40 años que presentó síntomas de COVID-19 tras regresar de Estados Unidos.

Si bien la mujer se encuentra en buen estado de salud , por este caso ya se aislaron a 22 personas que están siendo monitoreadas por los equipos de salud de la provincia. De acuerdo con las autoridades de Santa Fe, la paciente de 40 años cuenta con tres dosis de la vacuna para el Coronavirus (la tercera con menos de 14 días desde su aplicación) y se encuentra cursando la enfermedad en su domicilio.

En el comunicado oficial se detalló que la mujer comenzó con síntomas (tos y fiebre) el 8 de diciembre pasado, dos días después de haber ingresado al país. "Tras el resultado positivo de la PCR se realizó la secuenciación genómica y se confirmó la variante Ómicron", detallaron. En este marco, el Ministerio de Salud recordó que ante cualquier síntoma compatible con coronavirus - fiebre de 37,5°C, tos, dolor de garganta dificultad respiratoria, rinitis/congestión nasal, dolor muscular, cefalea, diarrea y/o vómitos - deben acercarse al puesto de testeo más próximo. "Asimismo, es fundamental sostener los cuidados personales, lavado de manos, distanciamiento social y el uso de barbijo", concluyeron.

El caso de Santa Fe se suma a los 4 ya confirmados por el Instituto Malbrán registrados en Córdoba y a uno más en San Luis. La Ciudad de Buenos Aires está evaluando a través del Instituto Malbrán dos casos sospechosos de variante Ómicron de coronavirus. Las dos personas cuentan con antecedente de viaje a Estados Unidos durante fines de noviembre y principios de diciembre.

En ambos casos contaban con el esquema completo de vacunación y la sintomatología presentada tiene características leves. Por otro lado, se informó que se realiza el seguimiento de los contactos estrechos de los casos sospechosos de Ómicron, una variante muy contagiosa descubierta en noviembre en Sudáfrica, que según alertó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS) se propaga "a un ritmo no visto con ninguna otra variante".

El ministro de Salud de la provincia de Córdoba, Diego Cardozo, sostuvo en relación a la gran cantidad de contagios que surgieron en la provincia que "solo falta la certificación del Instituto Malbrán, pero hemos secuenciado en nuestro Laboratorio Central las 90 muestras de los casos positivos y no son Delta, no son Manaos, no son Lambda y las características del genoma nos permite decir que son compatibles con la variante Ómicron”.

Además, el funcionario, remarcó que "es impresionante la velocidad de transmisión de esta variante, no la habíamos visto con Delta”, y recordó que “hay stock suficiente de vacunas” para que aquellos que no iniciaron su esquema o para que lo completen quienes deban. “Nos asusta. En cuestión de horas, hemos tenido 90 casos", agregó. Lo cierto es que con el correr de las horas, esos 90 casos ascendieron a 110 y no se descartan que en las próximas horas surjan más.

También creció en los últimos días el número de personas que asiste a los centros de testeos a corroborar si padece o no la enfermedad, tal como lo remarcó un enfermero en el Centro de Hisopados del CPC Colón, quien sostuvo que “se incrementó entre un 20% y 30% la demanda”. El Ministerio de Salud hizo hincapié nuevamente en el uso del barbijo, incluso al aire libre, la vacunación y los testeos, ante la aparición de síntomas.

Y con respecto a los contagios surgidos en las fiestas de egresados de los colegios Instituto Inmaculado Corazón de María Adoratrices, Escuelas Pías, Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús y San Ramón Nonato, se conoció que solo algunos presentan síntomas leves, y no se precisó por el momento la cantidad de vacunados existentes en ese grupo de personas.

La variante Ómicron del coronavirus se propaga "a un ritmo no visto con ninguna otra variante", advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS), que dijo que es probable que ya esté en todos los países tras su descubrimiento en Sudádrica el mes pasado. "En la actualidad, 77 países han notificado casos de Ómicron, pero la realidad es que probablemente Ómicron esté en la mayoría de los países, aunque todavía no se haya detectado", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El director general de la OMS, agregó: "Nos preocupa el hecho de que la gente considere Ómicron como leve (...) Aunque Ómicron provoque enfermedades menos graves, el número de casos podría de nuevo desbordar los sistemas sanitarios que no están preparados". Según Abdi Mahamud, experto de la OMS, la propagación de esta variante es tan rápida que podría convertirse en dominante en varios países de Europa a mediados de diciembre.

Por su parte, el doctor Bruce Aylward, consejero del jefe de la OMS, también advirtió: "Tenemos un virus más transmisible del que no conocemos muy claramente su evolución clínica". A las puertas de las fiestas de fin año, con muchas familias reuniéndose, "podríamos situarnos en una posición muy peligrosa", sumó el especialista, aunque aclaró que todavía hay muchos interrogantes en torno a esta nueva variante.

Según proyecciones de la OMS, África alcanzaría el objetivo del 70% de su población vacunada contra el covid-19 en agosto de 2024. Actualmente, solamente 20 naciones africanas habían vacunado al menos al 10% de su población, otras 6 al 40% y solo dos (los archipiélagos de Mauricio y Seychelles) al 70%. Por esta razón, la OMS teme que los países ricos, acelerando la aplicación de terceras dosis a la población adulta, acumulen los inmunizantes, y las naciones más desfavorecidas no puedan avanzar en sus campañas de vacunación. "Seré claro: la OMS no está contra las dosis de refuerzo. Estamos contra la injusticia" en la vacunas, aseveró el doctor Tedros.