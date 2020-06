Preocupación en Villa Ballester: detectaron 43 nuevos casos de COVID-19 en un hogar de personas discapacitadas

Un hogar de salud mental de Villa Ballester donde residen 47 pacientes discapacitados confirmó en las últimas horas 43 casos de Covid-19. Según se pudo reconstruir, la cadena de contagios comenzó con una enfermera que tenía el virus, y que se lo trasladó a los internos.

En el Hogar Puentes de Chilavert se detectaron 43 infectados.

Aunque el establecimiento permanecía en alerta desde el pasado 26 de mayo luego de que se descubriera que una mujer del personal estaba enferma, ahora la situación se agravó porque hay 43 pacientes que dieron positivo.

Hasta ahora, se sabe que el inicio del contagio se dio por una enfermera que vive en el Barrio 31, quien asistió al trabajo porque era asintomática.

A pesar de que se le realizó el test a todos los pacientes, solo cuatro dieron negativo, mientras que todavía falta chequear el estado de salud del resto del personal.

Los pacientes están alojados en el centro.

A pesar de que por el momento la situación está bajo control, lo que reclaman los familiares de los internos es que no se ha autorizado todavía el traslado de los pacientes sanos, aún cuando el primer caso se detectó hace más de 10 días.

“Para evitar problemas en los traslados, algo que es muy difícil en este tipo de pacientes, van a dejarlos dentro del hogar y el instituto se convertiría así en un centro de aislamiento”, explicó la mamá de un paciente con autismo que dio positivo al Covid-19, aunque aclaró que en el caso de que alguno empiece a tener síntomas y su cuadro se complique, será trasladado a un centro médico.

“Uno de los pacientes dio negativo el lunes, pero en este contexto no sabemos si hoy está o no contagiado, le recomendaron a la familia que lo saqué del hogar, pero ni la obra social, ni la municipalidad están trabajando para darle una solución a los padres. No están pensando ni en la familia ni en el paciente que hoy está corriendo riesgo de contagiarse”, agregó la mamá.

Desde el hogar confirmaron por su parte que cuando comenzó la pandemia, adoptaron las medidas necesarias, y que de hecho, las enfermeras y acompañantes comenzaron a hacer turnos de varios días seguidos, al mismo tiempo que dormían en el lugar, para evitar la entrada y salida del personal de manera cotidiana.

Solo cuatro residentes dieron negativo.

Sin embargo, indicaron que cuando una de las enfermeras dejó el lugar y llegó a su casa en el barrio 31 de la Ciudad de Buenos Aires, fue testeada en el marco de los controles que se realizaron, y dio positivo.

Después de eso, el fin de semana pasado algunas personas presentaron síntomas compatibles con la enfermedad, por lo que a partir del lunes y martes se testeó a los residentes, y así en las últimas horas se descubrió que había más de 40 contagiados.

El Hogar Puentes de Chilavert es un centro de atención integral para personas de 18 a 60 años con discapacidad mental y patologías asociadas.