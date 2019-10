Recaudación, River le ganó a Boca y Macri promete rebajas de impuestos: las siete noticias del día

River ganó el primer partido de la llave por 2-0 y dejó herido a Boca

River, campeón vigente de la Copa Libertadores de América, derrotó con claridad a Boca por 2 a 0, en el partido de ida del Superclásico correspondiente a la semifinal del máximo torneo continental.El colombiano Rafael Santos Borré e Ignacio Fernández marcaron los goles del partido que se jugó en el estadio Monumental de Núñez con el arbitraje del brasileño Rapahel Claus, quien expulsó en Boca a Nicolás Capaldo por doble amonestación. El VAR estuvo encabezado por el colombiano Nicolás Gallo, acompañado por los brasileños Rodolpho Tosky y Emerson de Carvalho.

Polémica por el uso del VAR

El primer partido por la semifinal de la Copa Libertadores entre River y Boca no estuvo exento de polémicas. Es que el uso del VAR, por su forma, en el penal que sancionó el árbitro Rapahel Claus a los cinco minutos del primer tiempo hizo que los dirigidos por Gustavo Alfaro estallen de bronca. ¿Qué pasó? El arquero xeneixe, Esteban Andrada, le tapó un remate a Nicolás De la Cruz y en la jugada Emmanuel Más derribó a Matías Suárez. El penal fue claro, pero el referí no lo vio en su momento, dejó seguir el juego y tres minutos después pidió ver las imágenes.

La recaudación de septiembre tuvo un crecimiento del 42,7% y se encendieron todas las alarmas

La recaudación tributaria de septiembre ascendió a $422.011,7 millones, con un aumento interanual de 42,7%, por debajo de la evolución de la inflación estimada en 55%, informó ayer la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Es decir que desde septiembre de 2018 hasta el mes pasado la recaudación quedó más de 10 puntos por debajo de la inflación lo que representa un problema debido a que el Estado, por ende, tiene menos ingresos en términos reales.



Al dar a conocer las cifras, el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, explicó a la prensa que la recaudación “se vio afectada” de manera negativa por la rebaja de impuestos que impulsó el Gobierno a mediados de agosto para atemperar el impacto de la devaluación post-PASO y las rebajas impositivas previamente acordadas.

Macri prometió bajar el impuesto a las ganancias para las Pymes si es reelecto

El presidente Marucio Macri continuó con su gira del "Sí, se puede" y en la provincia de Córdoba prometió que de resultar reelecto como jefe de Estado una de sus primeras iniciativas sería bajar el Impuesto a las Ganancias para las Pyme del 35% al 22%. "Esto va a beneficiar a comercios, bares, peluquerías, panaderías y todo pequeño emprendedor. Y una vez que vayan creciendo, vamos a ponernos de acuerdo en alícuotas de Ganancias", precisó Macri luego de mantener un encuentro con el gobernador provincial Juan Schiaretti.

Alberto Fernández visitó San Juan y se manifestó a favor de la minería

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, continuó ayer con su campaña electoral de cara a las generales de octubre con una visita a la provincia de San Juan en donde se mostró con el actual gobernador, Sergio Uñac, y con el ex mandatario provincial y diputado nacional, José Luis Gioja. En declaraciones a la prensa manifestó su apoyo al desarrollo de la minería en esa provincia. "Celebro lo que ha hecho San Juan, que es explotar los minerales sin desatender el interés social de las comunidades aledañas. Si no hiciéramos eso, seguramente no estaría a favor de la minería", expresó Fernández

Stanley salió a cruzar a Pichetto luego de sus declaraciones contra los beneficiarios de planes sociales

Inmerso de lleno en la campaña el candidato a vicepresidente de Junto por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, criticó con dureza al asistencialismo social y la falta de incentivos para trabajar de las personas que cobran planes sociales. "¿Cómo puede ser que los 400 mil venezolanos que ingresaron en el último año estén todos trabajando?", se quejó el senador nacional al ser consultado por las cifras de pobreza. Quien salió a responderle desde el mismo oficialismo que ahora integra el legislador fue la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.

En declaraciones a LN+, la ministra sostuvo que el problema de la inserción laboral para los beneficiarios de planes sociales era la falta de secundario completo en casi el 80% de la totalidad de personas que cobran ese beneficio. "Lo que hicimos fue reempadronar a todos los que tenían una asistencia, unas 400 mil personas, el 80% de ella sin el secundario terminado. Más allá de la dificultad de generar empleo hoy en la Argentina, sin secundario terminado y ninguna capacitación: ¿podés salir a buscar trabajo? ¿vas a conseguir trabajo? No. Entonces, todo este tiempo nos ocupamos de que esas personas que quisieran pudieran formarse. Ahora, el que no quería dejaba de tener la asistencia", explicó Stanley.

Sigue la crisis política en Perú: renunció la presidenta interina

La presidenta designada por el Congreso en Perú, Mercedes Aráoz renunció a su cargo a menos de un día de haber sido designada. El problema se agravó debido a que el presidente de la Comisión Permanente del Congreso de Perú, Pedro Olaechea, se negó a sucederla al alegar que no cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas. "Aráoz ha renunciado pero el Congreso tiene hoy congresistas que han jurado para cinco años de manera irrevocable. Hay una serie de contradicciones que hoy día se están dando y se están tomando atribuciones y causas que no están siendo justificadas", afirmó Olaechea.

Como consecuencia de esto por estas horas el país se encuentra en acefalía, es decir que no hay nadie designado para ejercer la primera magistratura.