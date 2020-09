Preocupación por la suba de muertes por Covid, el reto de Vizzotti y el regreso de Macri: las noticias del día

Frederic advierte que en Mascardi "se evitó una masacre" y apuesta a la mesa alternativa

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, consideró como "una preocupación y una apuesta" el funcionamiento de la mesa de resolución alternativa de conflictos creada por la disputa de tierras en Villa Mascardi, provincia de Río Negro, donde, a su entender, se "evitó una masacre" al frenar una protesta contra esa ocupación.

"Convocar a una protesta armada excede las libertades democráticas. Creemos que evitamos una masacre. Porque esa denuncia por lo menos fue una interdicción, aunque después se haya desestimado. Insisto: No estamos en contra de las protestas, creemos que hay que hacerlas. De hecho yo me he pronunciado en ese sentido sobre las marchas anticuarentena. Creo que están dentro de la ley", declaró Frederic en una entrevista con Página/12.

La ministra se refirió así al conflicto originado en Villa Mascardi, a partir de una toma de tierras, que lleva algo más de tres años.

El hecho que originó el conflicto ocurrió en 2017, cuando integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu tomaron tierras pertenecientes en su mayoría al Parque Nacional Nahuel Huapi, y hoy ocupan una superficie de unas 60 hectáreas.