Preocupación por los efectos adversos de Pfizer y cómo sigue el regreso a clases: las 7 noticias del día

Coronavirus: terapistas rechazaron “fuertemente” el uso de suero equino en pacientes graves

La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) rechazó "fuertemente" el uso de suero equino hiperinmune para casos graves de coronavirus. Lo hizo a través de un comunicado que publicó este domingo. Tras el duro pronunciamiento, desde la Anmat y el laboratorio a cargo del desarrollo del tratamiento salieron a aclarar que no está indicado, ni aprobado para estos pacientes.

"Debido a los resultados presentados en este estudio fase 2/3, la SATI recomienda fuertemente no utilizar suero equino hiperinmune en los pacientes internados en terapia intensiva, en los pacientes que requieren asistencia respiratoria mecánica y en los pacientes que hayan recibido plasma de convalecientes para Covid-19", fue el duro pronunciamiento de la entidad médica, difundido este domingo.

Con la firma de su presidenta, Rosa Reina, la Sociedad explicó que "no hubo diferencias" entre los pacientes que recibieron el suero equino y el placebo.

No se demostraron los objetivos primarios y secundarios de eficacia clínica en ningún caso, no encontrándose diferencias significativas entre los pacientes que recibieron el suero equino hiperinmune y los que recibieron placebo, en relación al ingreso a terapia intensiva, requerimiento de asistencia respiratoria mecánica y de mortalidad".

A través de la disposición 9175/20, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) había autorizado en diciembre el suero equino hiperinmune para tratar pacientes con Covid 19.

En un comunicado posterior, Inmunova detalló que "el registro autoriza el uso del suero hiperinmune en pacientes con COVID-19 moderada a severa, con consentimiento informado, y monitoreo de seguridad y eficacia para continuar recopilando datos durante un año. Enfermedad moderada a severa son los criterios 3, 4 y 5 de la escala de OMS: paciente hospitalizado sin necesidad de oxígeno, uso de oxígeno con máscara y ventilación no invasiva u oxígeno de alto flujo, respectivamente."

Y agregó que el estudio "no incluyó (fue un criterio de exclusión) pacientes que requerían asistencia respiratorio mecánica o que se encontraban internados en UTI. Por tanto su eficacia no ha sido estudiada en esta población de pacientes".