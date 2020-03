Preocupante: una médica chaqueña asegura que el suyo es el "primer caso autóctono" de coronavirus

La ministra de Salud del Chaco, Paola Benítez, reveló que su provincia posiblemente tenga el primer caso autóctono de coronavirus, es decir, que no se produjo por el contacto con alguien venido del exterior. La afectada es la doctora Gabriela Monzón, una médica de 46 años que trabaja en el Hospital Perrando. "Trabajo en el área de salud y tengo una actividad social bastante importante y no sabría decir donde ni con quien me habré contagiado", expresó la la doctora Monzón en diálogo con TN.

"Para mi soy un caso autóctono. No viajé a ningún lado, zonas de riesgo, ni estuve en contacto con los casos que dieron positivo", dijo la doctora, que se aisló voluntariamente y por el momento sólo mantiene contacto con sus hijos y su esposo.

Monzón indicó que en las últimas semanas trató a varios pacientes con fiebre y problemas respiratorios."Nosotros estábamos acá con mucho dengue. No estábamos preparados. Con el calor no esperábamos tener esta epidemia y nos tomó por sorpresa".

Uno de los dos muertos por la pandemia en la Argentina es oriundo del Chaco: la provincia ya cuenta con 11 casos. De confirmarse que este es un caso "autóctono", las campañas de salud pública deberían ingresar en un nuevo estadio: el de "mitigación" para disminuir en la medida de lo posible la propagación del virus.