Primer caso de gripe aviar: cuáles son los cuidados que hay que tener y los síntomas

En las últimas horas se confirmó un caso de gripe aviar en Jujuy, lo que obligó al Ministerio de Salud a declarar una nueva emergencia sanitaria en la Argentina.

Leda Guzzi, médica infectóloga, habló con BigBang y explicó cuáles son las personas más propensas y expuestas al virus. Además, llevó tranquilidad al revelar que aún “no hay evidencia de transmisión interhumana”, por lo cual la declaración de emergencia, es simplemente para que las autoridades de la zona estén alerta.

“El cuidado por ahora es para personas que tienen contacto con aves, ya sea por sus actividades personales o que crían aves de corral. Estas personas tienen que evitar, por un lado, que sus aves tengan contacto con aves silvestres. Entonces es importante que haya mallas en los corrales para que las aves silvestres no tomen contacto con las domésticas. También es importante evitar el ingreso tanto de personas como de vehículos que puedan traer materiales contaminados con fluidos, o secreciones de las aves silvestres y que no entren a los establecimientos”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Por otra parte, Guzzi explicó la importancia de que los trabajadores del rubro estén atentos a los síntomas y tomen las precauciones correspondientes: “Es muy importante estar atento a los síntomas que esto puede generar, como por ejemplo disminución de la ingesta de alimentos, de los líquidos, de la producción de huevos o huevos deformados y blandos; cambios en el comportamiento, somnolencia o que directamente fallezcas. Todo eso hay que notificarselo al Senasa para que realice el estudio correspondiente”.

No obstante a esto, la infectóloga también mencionó que momentáneamente, y con motivo de que no es una enfermedad interhumana, el riesgo de muerte humano es bajo: “Por el momento no hay evidencia de transmisión interhumana de esta enfermedad, es decir que el riesgo sobre todo para quienes toman contacto con aves afectadas o entornos contaminados, y se debe tratar de evitar esto".

"El riesgo humano es bajo para esta enfermedad pero es importante esta alerta, que permite disponer de recursos para la prevención de esta enfermedad y para que el sistema esté atento a la aparición de algún caso más”, concluyó.