Primer caso de la Ómicron, el crimen de Lucio y la Sputnik light: las 7 noticias del día

Crimen de Lucio: habló la abogada de su madre y deslizó la chance de acusaciones cruzadas en la pareja detenida

La abogada de la madre de Lucio Dupuy, el niño de cinco año que falleció como consecuencia de múltiples lesiones producto de varios casos de violencia ejercida por su madre y la novia de ella, sostuvo que podría haber acusaciones cruzadas y diferencias entre las estrategias de defensa de cada. Así fue como Silvina Blanco definió a los próximos movimientos de su defendida, Magdalena Espósito, con respecto a su novia Abigail Páez.

Cabe recordar que ambas se encuentran detenidas en la provincia de San Luis, debido a que no había garantías de poder resguardarlas de forma correcta en La Pampa, donde vivían. "Las encontré abatidas, angustiadas, desorientadas", dijo Blanco al ser consultada por “El Diario de La Pampa”, en una entrevista.

“Me pareció prudente que se designe otro defensor, para que ambas tengan garantizado su derecho a defensa”, agregó Blanco en otro de los pasajes de la nota.

La abogada de Espósito afirmó además que aún no sabe si los golpes que provocaron la muerte de Lucio fueron hechos por las dos mujeres o por una sola. "Todavía no lo sé", respondió la abogada. Por consejo de los defensores, las detenidas no declararon.

Blanco dijo que las dos imputadas podrían tener intereses contrapuestos en la causa. Por eso no descartó que pueda haber acusaciones entre ellas sobre la autoría.

"Se dieron circunstancias que me dieron a pensar que debía haber otro defensor" para la pareja de su representada. Además advirtió una clara incompatibilidad.