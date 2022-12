Primera baja en Buckingham: la polémica asistente de Camilla a la que despidieron por racista

La Casa Real no permite comentarios "inaceptables y profundamente lamentables", dijeron después de obligar a renunciar a una asistente en un evento sobre violencia doméstica que organizó Camilla, reina consorte de Buckingham. Ngozi Fulani, directora ejecutiva de la ONG Sistah Space, compartió su dolor luego de haber sido discriminada a 10 minutos de llegar al Palacio en Gran Bretaña: contó que una "asistente del staff" a la que decidió llamar "Lady SH" corrió su cabello para ver su placa con su nombre y comenzó a hacerle preguntas sobre su origen.

La asistente involucrada en este lamentable hecho sería Lady Susan Hussey de 83 años, según el sitio británico Evening Standard. La geronte que estaba de servicio durante el evento habría sido dama de honor de la reina Isabel II durante más de 60 años y es madrina del Príncipe de Gales.

La titular de una ONG de servicios especializados a mujeres de ascendencia africana y caribeña en el Reino Unido que han enfrentado abuso doméstico y sexual, relató esta incómoda situación en la que insistentemente le preguntaba sobre su país de origen pese a que ella es británica. Los comentarios racistas fueron del tipo "de dónde era realmente", "de qué parte de África", "cuando fue que llegó al país", entre otros.

“Sentimientos encontrados sobre la visita de ayer al Palacio de Buckingham. Diez minutos después de llegar, un miembro del personal, Lady SH, se me acercó y movió mi cabello para ver la etiqueta con mi nombre. Sucedió la conversación que muestro abajo. El resto del evento es borroso”, denunció en Twitter Fulani.

La escena de violencia racista terminó en la renunció de la asistente del Palacio de Buckingham y con el pedido de disculpas. La titular de la ONG había sido una de las 300 invitadas al evento sobre violencia doméstica que organizó Camilla, la mujer del Rey Carlos III. Irónicamente, la reina consorte alertó sobre una “pandemia global de violencia contra las mujeres” en el evento de la Casa Real británica.

“Nos tomamos este incidente muy en serio y hemos investigado de inmediato para establecer todos los detalles”, dijeron dese el Palacio en un comunicado.

La conversación entre la titular de la ONG y la asistente de Camilla en el Palacio de Buckingham

Fulani, directora ejecutiva de Sistah Space, relató cómo fue la conversación con Lady Susan Hussey, quien estaba de servicio durante el evento.

Lady SH: ¿De dónde eres?

Fulani: De Sistah Space.

SH: No, ¿de dónde venís?

Fulani: Estamos en Hackney.

SH: No, ¿de qué parte de África sos?

Fulani: No sé, no dejaron ningún registro.

SH: Bueno, debés saber de dónde sos, pasé un tiempo en Francia. ¿De dónde sos?

Fulani: De acá, del Reino Unido.

SH: No, pero, ¿de qué nacionalidad eres?

Fulani: Nací acá y soy británica.

SH: No, pero ¿de dónde venís realmente? ¿de dónde viene tu gente?

Fulani: “Mi gente”, mujer, ¿qué es esto?

SH: Oh, ya veo que me será un desafío que me digas de dónde sos. ¿Cuándo viniste aquí por primera vez?

Fulani: ¡Mujer! Soy una ciudadana británica, mis padres vinieron acá en los 50, cuando…

SH: Oh, yo sabía que llegaríamos a esto al final: ¡sos caribeña!

Fulani: No, mujer. Soy de origen africano, descendiente caribeña y ciudadana británica.

Mandu Reid, líder del Partido para la Equidad de las Mujeres (WEP), expresó su solidaridad a Fulani en un tuit y agregó: “Para gente como Lady SH, gente como nosotras nunca perteneceremos realmente aquí”. Reid además dio fe que fue testigo de esta conversación.

La líder de WEP dijo a BBC que las preguntas de la asistente del Palacio Buckingham eran “ofensivas, racistas y poco acogedoras” y que tuvo una “sensación de incredulidad” frente a la conversación, a la que comparó con un “interrogatorio”.