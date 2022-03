Primera subasta del año de inmuebles por herencias vacantes del Banco Ciudad

El Banco Ciudad presenta la primera subasta del año de inmuebles con herencias vacantes, que se realiza por cuenta y orden de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. El próximo 29 de marzo a partir de las 10 saldrán a remate, de manera online, 7 lotes conformados por departamentos y un local comercial, todos en CABA y cuyos precios de base y venta son en pesos. Los interesados podrán inscribirse hasta 48hs antes del inicio del remate.



Los inmuebles que salen a remate se encuentran en los barrios de Palermo, Recoleta, Belgrano, Caballito y Flores; hay departamentos de uno hasta cuatro ambientes, y también un local comercial en galería.





La nueva modalidad online de subastas públicas lanzada a comienzos de 2020 presenta gran dinamismo en el rubro inmuebles en general, alcanzando una efectividad mayor al 90% para propiedades ofertadas en moneda nacional, y de más del 50% para las unidades en dólares. Durante 2021 se vendieron en subasta por herencias vacantes 40 inmuebles, por un total de casi $393 millones.



Las subastas de inmuebles por herencias vacantes de Banco Ciudad se organizan por cuenta y orden de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el propósito de que estas viviendas ubicadas en el distrito porteño puedan ser vendidas mediante un mecanismo ágil y abierto a toda la comunidad. Cabe destacar que, según lo establecido por la ley 52 de la Legislatura de CABA, parte de los fondos obtenidos deben invertirse en la educación pública. A partir de marzo, estos remates se realizarán con una periodicidad mensual a lo largo del año en el Banco Ciudad y los interesados pueden consultar en la plataforma digital (https://subastas.bancociudad.com.ar/) el calendario de las subastas, que se presentan por rubros, con la descripción, imágenes y precio base de cada lote.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate



INSCRIPCION PREVIA:

Los interesados en realizar ofertas deberán inscribirse hasta 48hs hábiles anteriores al inicio del remate. La participación requiere un depósito en garantía del 3% del valor base del inmueble que se desea adquirir (monto que será devuelto en su totalidad en caso de no ofertar o que la oferta no resulte ganadora dentro de los 7 días hábiles posteriores a la subasta).

Además, se deberá informar un domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un correo electrónico, los que serán indistintamente válidos para todos los efectos jurídicos derivados de la presente subasta.



DESARROLLO DE LA PUJA ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SUBASTAS ON LINE:

En la fecha y hora indicadas, se dará inicio a la postulación de ofertas a través del portal (https://subastas.bancociudad.com.ar/). Las ofertas deben ser formuladas únicamente a través del sitio de subastas.

Cada oferente podrá realizar la cantidad de ofertas que considere necesarias hasta tanto resulte adjudicatario o que sea superada, durante el plazo de duración de la subasta pública.

Un mismo oferente podrá realizar más de una oferta para el mismo bien, prevaleciendo siempre la de mayor valor. Todas las ofertas realizadas son irrevocables e irretractables. Las ofertas no se pueden anular y/o cancelar en ningún caso, quedando desestimadas únicamente en el momento de ser superadas por otro oferente. Durante el procedimiento los oferentes podrán observar en tiempo real la evolución de las ofertas efectuadas, en monto y posición.

Cada oferta formulada durante la puja deberá superar la oferta anterior, sea propia o de otro oferente, por un monto no inferior a $10.000.- (pesos diez mil)



Prórroga de cierre -La subasta online tiene un horario previsto de cierre.

En el caso de que se haga una oferta dentro de los últimos diez (10) minutos previos al cierre, el cronómetro adicionará cinco (5) minutos más para que todos los oferentes interesados tengan la oportunidad de efectuar nuevas ofertas. Este procedimiento de prórroga de cierre se realizará adicionando cinco (5) minutos cada vez que se reciba una nueva oferta, hasta tanto ningún oferente supere a la que resultase de mayor valor.

Adjudicación:

Luego, dentro de las 48hs hábiles posteriores a la subasta (en forma inmediata a la finalización el ganador recibe un email con la notificación de la adjudicación del lote), se deberá realizar el pago del 10% sobre el precio de venta en concepto de seña y un 3% correspondiente a la comisión más IVA.

Una vez recibida la misma, se procede a la devolución de los fondos caucionados en garantía. La integración total del saldo se realizará en los plazos que lleven los tiempos de escrituración los cuales serán liderados por la Procuración.



Pasos para participar

1. Los interesados deben contar con un dispositivo electrónico del tipo tablet, notebook, PC, smartphone o similar con conexión WIFI.

2. Registro como usuario a través de Autogestión en https://subastas.bancociudad.com.ar/.

3. Ingreso a la Subasta de interés en https://subastas.bancociudad.com.ar/

4. Leer Condiciones de Venta.

5. Realizar la transferencia del monto de caución que habilita a participar*.

6. Recepción del email de habilitación para poder ofertar



*el monto de garantía es del 3% sobre el valor base del inmueble, este porcentaje depende de las condiciones específicas de cada subasta.





Listado de lotes a subastar el 29/03/22



· BERUTI 3427/29 esq. BULNES 2214 5° F UF.53. Se trata de un departamento mono-ambiente; con cocina y baño separados. Cuenta con balcón francés. Precio Base: $ 6.580.000.-

· MARCELO T. DE ALVEAR 1275/77/79/87 Piso 8° UF.80. Se trata de un departamento de dos ambientes ubicado en el 8° piso, departamento “80”, interno con iluminación y ventilación a través de un aire y luz. Consta de living comedor, un dormitorio, baño completo y cocina. En el momento de la visita se observó la existencia de un tabique divisorio en el living que genera un hall. Precio Base: $ 10.251.000.-

· JURAMENTO 3076/3100 Piso 14° C UF.55. Se trata de un departamento de cuatro ambientes con estar comedor, balcón, tres dormitorios, cocina, lavadero, baño completo y toilette. Precio Base: $ 20.435.000.-

· CNEL. RAMON L. FALCON 2401/09 esq. RIVERA INDARTE 93/99 Piso 5° C, UF.20. Se trata de un departamento en edificio con entrada común por el número 2401 de la calle Cnel. Ramón L. Falcón, se ubica en el 5°Piso con frente a la calle Rivera Indarte, y se designa internamente con la letra “C”. Consta de una sala de estar-comedor con ingreso a balcón, cocina, pasillo, dos dormitorios y baño. Precio Base: $ 10.452.000.-

· CIUDAD DE LA PAZ 1701/05/07/09 esq. JOSE HERNANDEZ 2487/91/93, Piso 5° C UF.23. Se trata de un departamento de dos ambientes con estar comedor, balcón, dormitorio, cocina y baño completo. Precio base: $ 9.380.000.

· CARACAS 63/65 PB UF.28 LOCAL COMERCIAL. Se trata de un local comercial ubicado en la planta baja superior de una galería comercial con ingreso desde la calle Caracas N°65, esta galería además cuenta con otros dos accesos desde la Av. Rivadavia y la calle Yerbal. El local posee dos frentes íntegramente vidriados, en la actualidad se encuentra desocupado y se pudo visualizar en el interior un pequeño espacio delimitado por un tabique divisorio de placa de yeso. No cuenta con sanitario en su interior. Precio base: $ 5.226.000.-

· HUALFIN 816/18 8° A UF.21, UC. XVIII sótano (baulera) y 1/7 UC. XXIII planta baja (cochera). La Unidad Funcional N°21 (Vivienda) de tres ambientes se ubica en el 8°Piso al frente, y se designa internamente con la letra A. Consta de hall de acceso, tres habitaciones (una de ellas con espacio semicubierto), cocina, comedor diario-lavadero, baño y terraza. La Unidad Complementaria NºXXIII (Cochera) ocupa gran parte de la superficie de la Planta Baja. Le corresponde a la Unidad Funcional N°21 la 1/7 avas partes indivisas de la citada Unidad Complementaria. La Unidad Complementaria NºXVIII (Baulera) se encuentra en el Sótano, siendo superpuesta exterior a la Unidad Complementaria NºX. Precio base: $ 16.683.000-.