Procesaron a seis jefes de la Armada por la tragedia del ARA San Juan: críticas de los familiares porque zafaron Macri y Aguad

La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez procesó a seis altos mandos de la Armada Argentina por el accidente del submarino ARA San Juan en el que fallecieron sus 44 tripulantes.

Ellos son Jorge Sulía, ex jefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); Hugo Correa, ex jefe de Operaciones del COFS; Héctor Alonso, ex jefe de Estado Mayor del COFS; Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos y Eduardo Malchiodi, ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada.

Todos están acusados de los delitos de estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso ideal, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes de oficio, los cuales tienen una pena que van desde un mes a cinco años de prisión. Si bien no fue solicitada la prisión preventiva para ninguno de ellos, si se les trabaron embargos que van entre los 2 millones a los 3.5 millones de pesos.

Ni Macri ni Aguad

Paralelamente, Yáñez negó los pedidos que las querellas habían efectuado para que se investigue a Mauricio Macri, al ex ministro de Defensa Oscar Aguad, y al titular Jefe del Estado Mayor General de la Armada, vicealmirante Marcelo Srur.

De acuerdo a la jueza, de las pruebas recogidas hasta el momento no surge que Macri o Aguad "estuvieran en conocimiento de los defectos de alistamiento que tenía el submarino ARA San Juan con anterioridad a su última zarpada, o que las autoridades militares que de ellos dependían hubieran estado actuando en forma antijurídica o mediante abusos de poder".

En ese sentido, para Yáñez, los procesados son oficiales que tuvieron responsabilidad directa en el alistamiento y mantenimiento de la nave, cuyos restos fueron hallados a 500 kilómetros del Golfo San Jorge, a 907 metros de profundidad.

El abogado Luis Tagliapietra, padre del capitán de corbeta Alejandro Tagliapietra -uno de los tripulantes del ARA San Juan- le reveló a BigBang que los familiares de los fallecidos se tomaron "mal" la decisión de la jueza, ya que no están de acuerdo con la levedad de los delitos que se imputan a los acusados ni con la falta de acusación a Macri, Aguad y Srur. "Era de esperar. Por eso veníamos denunciando la situación", agregó desilusionado.

En ese sentido, las 10 familias nucleadas en la querella que representa Tagliapietra, emitieron un comunicando conjunto repudiando el procesamiento "por el insólito delito de estrago culposo, que prevé una escala penal de un mes a cinco años, y que además resulta sin prisión preventiva".

"Además exculpa a la política, encabezada por el ex presidente Macri y el ex ministro Aguad, entre otras apreciaciones que resultan una falta de respeto a las familias, a la Justicia y fundamentalmente a los 44. Nosotros continuaremos sin cesar nuestra lucha por verdad y justicia y para que esta jueza corrupta rinda cuentas. Continuaremos peleando en todos los frentes y ojalá podamos contar con el apoyo de todo el país como siempre lo tuvimos", agregan.