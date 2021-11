Prohíben la venta de pasajes en cuotas, River es campeón y el Covid avanza duro en Alemania: las noticias del día

Endurecen el cepo y prohíben las ventas de pasajes al exterior en cuotas

El Banco Central de la República Argentina emitió ayer una resolución mediante la cual prohibió la venta de pasajes y paquetes turísticos al exterior en cuotas por lo que los que desean contratar esos servicios tendrán que pagar al contado o buscar otras vías de financiamiento como es un préstamo personal o el pago mínimo de la tarjeta de crédito.

La medida fue tomada sin avisarle a los prestadores del rubro ante la certeza que tenían las autoridades del BCRA de que el Black Friday iba a generar mas presión sobre las reservas en dólares. Es decir, se trata de un nuevo endurecimiento al cepo cambiario que rige en el país.

Textualmente, la comunicación A 7407 difundida este jueves, dice: “A partir del 26.11.21 las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios.”

Desde el Gobierno aclararon que -aunque no lo dicen en la resolución- las personas podrán seguir comprando pasajes al exterior financiados. Pero el financiamiento surgirá de la tasa de interés que cobre la tarjeta por la parte del resumen de gastos que no se pague al vencimiento.

Es decir, el usuario deberá elegir cómo financiarse, en función de los intereses que cobre la tarjeta de crédito y que se informa en el resumen de gastos.

Otra opción, será tomar un préstamo personal, con cuotas y tasas establecidas, y con ese dinero saldar en un solo pago la compra del pasaje o el paquete turístico.

Según fuentes del Banco Central, los bancos o las tarjetas deberá fijar una tasa de interés o a cambio ofrecer un préstamo personal para la compra del pasaje o el paquete turístico.

En el Banco Central insistieron en que la medida habilita el financiamiento vía el pago mínimo de la tarjeta de crédito o a través de créditos bancarios u otras vías.