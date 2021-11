Prohibición de cuotas para pasajes al exterior: cuánto ahorra el BCRA y hasta cuándo durará la medida

Ayer, el Banco Central de la República Argentina emitió una resolución por la que prohíbe la venta de pasajes y paquetes turísticos al exterior en cuotas. De ahora en más, aquellos que quieran hacerse de un pasaje no podrán utilizar las tarjetas de crédito de ningún banco. Aunque sí podrán buscar el financiamiento a través de un préstamo personal o con el pago mínimo de la tarjeta. O, directamente, pagar al contado.



A través de la comunicación A 7407 difundida el jueves, el BCRA explicó: “A partir del 26.11.21 las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes –personas humanas y jurídicas– de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios".

En tanto, ante la incertidumbre de los compradores, desde el Gobierno aclararon que -aunque no lo dicen en la resolución- las personas podrán seguir comprando pasajes al exterior financiados, pero que el financiamiento surgirá de la tasa de interés que cobre la tarjeta por la parte del resumen de gastos que no se pague al vencimiento.

Eso significa que el usuario deberá elegir cómo financiarse, en función de los intereses que cobre la tarjeta de crédito y que se informa en el resumen de gastos. Otra opción será tomar un préstamo personal, con cuotas y tasas establecidas, y con ese dinero saldar en un solo pago la compra del pasaje o el paquete turístico.

Según fuentes del Banco Central, los bancos o las tarjetas deberá fijar una tasa de interés o a cambio ofrecer un préstamo personal para la compra del pasaje o el paquete turístico. En el Banco Central insistieron en que la medida habilita el financiamiento vía el pago mínimo de la tarjeta de crédito o a través de créditos bancarios u otras vías.

Según fuentes oficiales, la medida está orientada a cuidar los niveles de las reservas en dólares. Al frenar el financiamiento de dólares con préstamos en pesos a menos del 30% anual, se detiene el flujo de salida de la moneda extranjera. La primera gran pregunta es: ¿cuántos dólares resguarda el BCRA a través de esta medida? Según la propia entidad, los gastos por viajes al exterior treparon a poco más de 240 millones de dólares en septiembre. Se esperaba que en enero y febrero, la salida de dólares por turismo llegara a 1500 millones en cada mes. La deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri es de 44 mil millones de dólares.

El segundo interrogante es: ¿Hasta cuándo durará la medida? Desde el Gobierno de Alberto Fernández ya comenzaron a dar detalles sobre la prohibición de financiar en cuotas los pasajes y paquetes turísticos en el exterior.

En ese punto fue la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, quien afirmó: “Esta medida tiene como objetivo cuidar el rumbo de la economía argentina. es una decisión que se toma mientras el Gobierno nacional se está teniendo que hacer cargo de la más grande negociación de la Argentina con el FMI por la deuda más grande que se tomó durante la gestión de Mauricio Macri”.

Además, dijo sobre el fin de las cuotas para pasajes: “Es una medida puntual y momentánea. Se va a poder seguir viajando, en algunos casos habrá que esperar unos meses, en otros casos se podrá financiar de otra manera con la tarjeta de crédito o con préstamos personales, pero pareciera que algunos dirigentes de la oposición intentan instalar una idea y estamos hablando de otra cosa”.

Y agregó sobre esta resolución: “Se refiere a algo absolutamente específico que tiene que ver con este proceso de crecimiento y reactivación económica muy fuerte y así lo indican los números de esta última semana con la reactivación del consumo, del turismo interno, de las pymes. Eso es un proceso que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger y que se da en el marco del contexto de que estamos saliendo de una crisis económica de cuatro años del macrismo y de los dos años de la pandemia”, aseveró.

Para finalizar, la vocera declaró: “A nosotros nos toca esta situación puntual, por lo que debemos superar este obstáculo haciendo un esfuerzo más que tiene que ver específicamente que los viajes en el exterior no podrán ser pagados en cuotas con las agencias de viaje y después cada uno verá si paga su tarjeta refinanciando su resumen”.

Y completó: “En un proceso de crecimiento, también hay obstáculos y hay que superarlos, y los estamos superando. Este es uno de ellos, por lo que tiene que haber una disposición momentánea que nos ayude a superar este obstáculo y a terminar de encaminar el país, defendiendo los derechos de todos los argentinos en las negociaciones con el Fondo Monetario. Por último, quiero destacar que las reservas del Banco Central están robustas. La economía argentina está creciendo y reactivándose al igual que el consumo interno, por eso, en ese camino y de manera responsable estamos haciendo frente a los diferentes obstáculos momentáneos que se van presentado”.

En tanto, en Twitter, la vocera agregó: “Queremos llevar serenidad con respecto a la resolución del BCRA, que tiene que ver con los viajes al exterior y la posibilidad de pagarlos en cuotas. La medida es momentánea, es puntual y específica. Estamos protegiendo la reactivación económica que es muy fuerte. Estamos saliendo de la crisis económica de los cuatro años del macrismo y de los dos años de pandemia. Nos toca hacer un esfuerzo más. Queremos fortalecer y cuidar el mercado interno. Esto es para llevar más trabajo, más educación y más salud a las familias argentinas”.

Y agregó a su hilo en la red social: “Si fortalecemos el mercado interno fortalecemos el salario, el ingreso y el trabajo de los argentinos y argentinas. Si crece la Argentina todos estaremos mejor, podremos ahorrar y cumplir sueños. Esta medida momentánea viene a cuidar el rumbo de crecimiento. Seamos responsables, no generemos miedo: se puede viajar al exterior. Cuando no se pueda pagar en una cuota, se podrá con los diferentes planes que tienen las tarjetas. Estamos en el camino indicado”.