Protestas y marchas en el día del investigador científico por el fuerte ajuste en el Conicet

Este 10 de abril se celebró en todo el país el Día del Investigador Científico, en medio de un marco de mucha tensión por la reducción de cupos en el Conicet. Sin ir más lejos, el viernes pasado se conoció la lista de investigadores que ingresaban a carrera de la convocatoria de 2018 y por tercer año consecutivo, los investigadores evaluaron este listado como un "recorte".

"De 2595 presentaciones, ingresaron sólo 450 candidatos, cuando las cifras esperadas, según el plan Argentina Innovadora 2020 eran de 1251 plazas anuales, lo que implica que se está llevando adelante un recorte del 64% frente a lo proyectado", denunció a través de un comunicado la Red Federal de Afectadxs, un espacio conformado en 2017.

Por esta misma razón, científicos de todo el país se movilizaron en distintos puntos bajo el slogan "La Ciencia está de luto": realizaron una suerte de funeral, vestidos de negro y cargaron un ataúd como símbolo de protesta. También hubo cortes en semáforos, intervenciones artísticas y stands de científicos a cargo de investigadores y personal del Conicet.

Pero en medio de este panorama, desde el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (MECCyT) aseguran que el cupo de 450 ingresantes anuales a ese organismo hace al sistema más "previsible y sustentable". "Cuando asumimos no se sabía cuántas personas ingresaban a carrera a Conicet hasta que no se publicaba la lista", aseguró Jorge Aguado, secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del MECCyT.

Y sumó: "Tampoco había correlación entre los ingresos y el presupuesto. Nosotros nos propusimos hacer un sistema previsible y sustentable. Esto fue un modo de reparar por el cambio de política; de ahí en más las reglas fueron claras. Nuestro horizonte es un sistema científico que más allá de la inversión pública tenga un vínculo con la inversión privada que permita un desarrollo conjunto como sucede en los países desarrollados".

Para los científicos, el "ingreso a carrera" es el último paso de una larga trayectoria que incluye formación de grado, posgrado, doctorado y posdoctorado, lo que puede significar más de diez años. "En Argentina unas 2.000 personas terminan cada año doctorados y posdoctorados; de ellas unas mil lo hacen con becas de Conicet, la mitad ingresará a carrera, no es un porcentaje menor", dijo el secretario del MECCyT.

La historia en primera persona

Este panorama se contradice con una tradición. La Argentina históricamente tuvo grandes científicos, investigadores y académicos al servicio del país, los cuales en la mayoría de los casos le dedicaron sus vidas a la labor científica, y muchos de ellos empezaron o se consolidaron en el Conicet.

¿Cómo se llega al Conicet?, ¿Cómo se trabaja allí? ¿Cómo se encuentra actualmente? y ¿Qué labor e importancia tiene para el país? Felipe Navarro, becario del Conicet y licenciado en comunicación social de la UBA diálogo con BigBang y detalló los pasos que se deben seguir para ingresar al ente que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.

Para ingresar -según explicó- en una primera instancia como becario, se evalúa la trayectoria académica, dónde y cómo estudiaste, más la presentación de un buen proyecto de investigación. Una vez dentro, Conicet deposita un salario mensual para que el becario en cuestión se concentre plenamente en la investigación, la cual se lleva acabo dentro de un grupo de investigadores: "Lo único que te pide es el doctorado. Esto lleva a que mínimo estés 5 o 7 años trabajando", señaló Navarro.

En el ente hay muchos proyectos e investigadores, razón por la cual es difícil destacar. Hay que ganarse su lugar o como dice Navarro: “Tenés que ganarte tu derecho de piso”. Según explicó, al haber tantos científicos trabajando, puede ocurrir que alguien cuestione tu trabajo o lo critique, causando que se produzca una “pelea de egos”. “El Conicet es un pisadero constante de cabezas”, reveló y agregó con mucha ironía : “Está también la eterna lucha entre científicos de naturales y sociales. A veces nosotros pensamos que los biólogos no hacen nada y ellos piensan que nosotros no hacemos nada. Siempre lo mismo”.

Por último, consultado sobre la actualidad del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Navarro no dudó en ser muy crítico con el gobierno de Mauricio Macri y su política de ciencia. "El panorama de becas no cambió mucho, se mantiene un balance entre los que ingresan y los que salen. Pero lo que si se afectó fue el ingreso a las carreras", señaló, en medio de los reclamos en todo el país.

Y sumó: "Antes no había restricción de ingreso, si el puntaje te daba, entrabas. Ahora no entran todos, porque dicen que no hay presupuesto”. En este contexto, el becario afirma que el Ministerio tiene el presupuesto para enfrentar los gastos y vuelve a la carga contra el actual gobierno: "Hay presupuesto, pero no hay políticas que quieran implementarlo. El país sigue siendo el mismo. Si se destinaban 120 millones, y ahora solo 70, los otros 50 se destinan a la policía, hay una elección de a dónde destinarlo, es una elección política solamente. Creen que la ciencia no les dará rédito económico”, sentenció.