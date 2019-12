Protocolo de aborto legal, extraordinarias e inflación: las 7 noticias para empezar el día

Entró en vigencia el protocolo que regula la interrupción legal de embarazos

Lo anunció ayer el ministro de Salud, Ginés González García, quien en conferencia de prensa presentó la actualización del protocolo que regula cómo se debe proceder para realizar interrupciones legales del embarazo, tal como prevé el Código Penal desde 1920. Se trata del decreto publicado y derogado por Mauricio Macri semanas atrás y que provocó la renuncia anticipada del secretario Adolfo Rubinstein.

El protocolo cuenta con 79 páginas y regula cómo se debe realizar el aborto por causales que ya son legales (violación, daños para la salud), y González García afirmó que se trata de un decreto que busca cumplir con un fallo de la Corte Suprema de hace varios años. “Es un instrumento sanitario para que se cumpla la ley y deberá seguir siendo actualizado periódicamente porque la evolución del procedimiento hace que se modifiquen cuestiones científicas, la medicación que se utiliza, usando cánones internacionales está puesto en este nuevo protocolo”, sostuvo el ministro.

El Gobierno convocó a sesiones extraordinarias para tratar la Emergencia Económica

El presidente Alberto Fernández convocó formalmente a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación hasta el 31 de diciembre, con el objetivo de tratar un paquete de leyes que incluye la emergencia económica, social y sanitaria. La iniciativa será enviada formalmente en los próximos días, e incluye también cuestiones protocolares, como el proyecto que habilita al presidente a ausentarse del país cuando razones de Estado lo requieran.

Fernández se reunió ayer con el presidente de la Cámara de diputados, Sergio Massa, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, hasta pasadas las 21 en la Casa Rosada. Los proyectos habían sido anticipados por el presidente en el discurso ante la Asamblea Legislativa del martes, y la oposición planteó algunos reparos.

Buscan extender Precios Cuidados y retrotraer precios de la canasta básica

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se reunió con miembros de la Asociación de Supermercados Unidos, que nuclea a las cadenas, con el objetivo de negociar la extensión del programa Precios Cuidados, que vence el 6 de enero, y de lanzar una canasta navideña en los próximos días.

El ministro y la secretaria de Comercio, Paula Español, consultaron por qué los precios habían aumentado desde agosto más que la devaluación, y los empresarios apuntaron a los proveedores que les venden “más caro”. Quedaron en volver a reunirse en los próximos días.

Evo Morales será un “refugiado político” y hoy llegará su vice, Álvaro García Linera

El expresidente Evo Morales arribó ayer a la Argentina desde México, donde permanecía con asilo político hace un mes tras el golpe de Estado en Bolivia. El Ministerio del Interior confirmó que se quedará en el país como “refugiado político”, trámite que comenzó ni bien ingresó al país, donde hace semanas llegaron sus hijos.

El gobierno le pidió a Morales que se comprometa a no realizar declaraciones políticas en la Argentina, según detalló el canciller Felipe Solá en declaraciones a TN. “Le he dado asilo para que entre al país, la condición de refugiado la da el Ministerio del Interior”, agregó. Morales ingresó junto a varios de sus ministros, y en las próximas horas llegará su vicepresidente, Álvaro García Linera.

Inflación: en noviembre trepó al 4,3 % y las consultoras ya pronostican un 4 % para diciembre

El INDEC difundió ayer los datos del Índice de Precios al Consumidor durante noviembre, que trepó un 4,3 por ciento respecto al mes de octubre. Así acumula un 48,3 por ciento de inflación en el año, y del 52,1 por ciento en los últimos 12 meses. Si en diciembre aumenta un 4,5 % el 2019 finalizaría con subas de precios promedio del 55 por ciento.

Los rubros con mayores aumentos fueron la comunicación, salud, bebidas alcohólicas y tabaco. De todos modos, el incremento de alimentos y bebidas no alcohólicas fue del 5,3 por ciento y el que produjo el mayor impacto en la inflación. Para diciembre, algunas consultoras ya anticipan que trepará al 4 %.

De Vido comenzó una huelga de hambre para reclamar contra su prisión preventiva

El ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, se encuentra detenido desde 2017 con prisión preventiva por varias investigaciones por presuntos hechos de corrupción. “A partir del día de la fecha me negaré, en principio, a recibir los alimentos que suministra al Servicio Penitenciario Federal en esta Unidad Penitenciaria Federal número 31”, escribió el ex funcionario.

CARTA AL DIRECTOR DE LA UPF 31

NEGATIVA A RECIBIR ALIMENTOS pic.twitter.com/PrMXPOtGWl — Julio De Vido (@JulioDeVido) 12 de diciembre de 2019

“Es como forma de protesta y reclamo a raíz de la violación de mis derechos constitucionales de igualdad ante la ley y presunción de inocencia desconocidos en las resoluciones judiciales en mi contra”, agrega la carta de De Vido.

River juega la final de la Copa Argentina contra Central Córdoba

El equipo de Marcelo Gallardo se enfrentará hoy a las 21.10 ante Central de Córdoba por la final de la Copa Argentina. Será en el estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza, y se podrá ver por TyC Sports. El Ferroviario busca hacer historia, mientras que River tiene el objetivo de cerrar un gran año, coronándose por tercera vez con la Copa Argentina. El Millonario no contará con la figura Juanfer Quintero, quien sufrió una distensión en el isquiotibial .