Punto final para el Chanchogate: era un cordero y no estaba vivo

A medida que pasan los días aparecen nuevas revelaciones sobre el “chanchogate” y cómo fue la reacción del dueño de Etiqueta Negra, Federico Álvarez Castillo. Pero ahora se terminó de confirmar con un nuevo video que se filtró que no sólo no se trataba de un chancho, era efectivamente un cordero, sino que además no estaba vivo. No tenía cabeza y se encontraba listo para ponerlo a las brasas y cocinarlo.

Además, Álvarez Castillo aparece en las imágenes dentro de la pileta tomando el animal y abriendo sus patas. Por otra parte, Eduardo Pacha Cantón admitió que fue él quien arrojó el cordero desde el helicóptero.

"Yo tiré el cordero, intenté hacer una broma que salió mal y pido perdón", declaró Cantón ante la Dirección Nacional de Aviación Civil de Uruguay, en Montevideo. Frente a las autoridades, Cantón detalló que iba en el helicóptero modelo Robinson 44 junto al piloto Carlos "Chopo" Cano y que desde allí lanzó un cordero que tenía en su campo.

El dueño de Etiqueta Negra y su esposa, la modelo Lara Bernasconi, aseguraron que fueron sorprendidos por la aberrante escena. “No sabemos quién fue, no sabemos si fue una broma, si fue alguien que nos quiso hacer algo macabro”, se defendió Bernasconi.

Sin embargo, Álvarez Castillo confesó que era quien había grabado el primer video y, ahora, apareció un segundo clip que demuestra que esperaban la llegada del helicóptero. En las imágenes se puede ver al empresario adentro de la pileta sacando el cordero.

Tras la enorme repercusión del escándalo, Álvarez Castillo y Bernasconi abandonaron la casa que alquilaban en el exclusivo barrio privado Pinar del Faro. Además, el empresario fue denunciado por el dueño del country, Javier Volonté, y la Justicia uruguaya abrió una investigación sobre el tema.