Pusieron en venta a "Bandido", el yate donde Clérici vacacionó con Insaurralde: cuánto cuesta

"No quiero que se me utilice para afectar al espacio político", había dicho en aquella oportunidad Martín Insaurralde cuando el escándalo nacional estalló. En la cuenta personal de su amante Sofía Clerici aparecieron publicadas historias donde se los veía habitar un yate que algunos catalogaron como “lujoso” y no hubo tiempo para nada: la batahola ya se había desatado.

A pocas semanas de las elecciones, Insaurralde tuvo que demitir su candidatura a Intendente de Lomas de Zamora y también renunció a su cargo de Jefe de Gabinete del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Desde ese 1° de octubre cuando detonó la bomba, Insaurralde no dejó de ser denunciado por “enriquecimiento ilícito” y las investigaciones sobre cómo el funcionario público pudo juntar tanto dinero como para pasar unas mini vacaciones en las costas españolas de Marbella.

Se conoció en las últimas horas que el yate de la polémica está en venta por 4.950.000 millones de dólares. Esto se oficializó a través de la comprobación en la página James Edition, que se encarga de hacer transacciones con vehículos e inmuebles del estilo de la embarcación “Bandido”.

La publicación de venta del yate reza: “Bandido 90 en perfecto estado, perfectamente adecuado para estancias prolongadas a bordo y cruceros de larga distancia. Diseñado con tres cubiertas, completamente estabilizado, construcción de casco de acero, estructura de aluminio, proa bulbosa, un volumen verdaderamente notable, garaje para bote auxiliar y juguetes”.

Además, describe que tiene capacidad para 9 personas, suite principal, tres camarotes en la cubierta inferior y, según el anuncio “se le hizo una renovación completa en 2019-2020”. Y sigue: “Presenta un área de tripulación en la popa para cuatro personas e incluye la sustitución de motores, generadores y estabilizadores TRAC nuevos, pintura exterior, rediseño interior, sistema eléctrico y de control Böning, un sistema de videovigilancia, dos pasarelas nuevas y nueva lancha Williams 435”.

No es la primera vez que “Bandido” está a la venta, sin embargo todavía nadie ha querido apropiarse de la embarcación: ¿Alguien querrá hacerlo tras el escándalo? No lo sabemos, pero lo que sí se sabemos es que tiene base en Andrach, Islas Baleares, España y es modelo 2008, bastante “nuevo” para ese tipo de embarcaciones.

¡Secreto de sumario hasta las elecciones!

La investigación sobre el escándalo de Insaurralde, está siendo investigado por el juez federal Ernesto Kreplak que decidió dar curso al pedido del fiscal Sergio Mola que solicitó que la causa quede como secreto de sumario hasta después del 22 de octubre, las elecciones presidenciales.

Antes de esta petición, Kreplak ya trabajaba sin parar: pidió informes al Banco Central, la AFIP, la CNV y a otros organismos públicos para investigar de dónde salió el dinero de Insaurralde.

Pero no solo investigan al ex funcionario sino también a Jésica Cirio, su ex pareja y la afamada Clerici que cayeron en la volteada siendo denunciadas también por enriquecimiento ilícito. Para ellas también se pusieron bajo secreto de sumario las investigaciones pero se les levantó el secreto bancario, financiero y bursátil a los implicados.

¡Y has más! Kreplak dispuso que se investigue a través de empresas como MasterCard S.A., Visa Argentina S.A. y a American Express Argentina S.A. para que entreguen información sobre los movimientos que hicieron Insaurralde, Clerici y Cirio en los últimos 10 años. Esto es para comprobar si el ex funcionario realizó compras millonarias con alguna de esas tarjetas: viajes a España, joyas de regalo y otros artículos.