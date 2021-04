Qué es la anosmia, el trastorno del olfato que padece la periodista María O'Donnell

En la emisión del lunes del programa de cocina MasterChef, la periodista María O’Donnell sorprendió al revelar que padece anosmia, una patología que se caracteriza por la pérdida total de olfato.

La periodista participa en Masterchef.

En el plato que presentó, puso demasiado vinagre y el jurado se lo hizo notar. Fue entonces cuando contó que, desde que tiene memoria, no puede percibir los aromas. “Cocino, pruebo los sabores, pero hay un sentido que no tengo. Igualmente no siento que eso sea una gran desventaja”, explicó.

Al enterarse de esto, el conductor Santiago del Moro elogió en este punto que María no hubiera utilizado nunca antes la situación para especular a su favor durante la competencia.

“Quiero destacar algo tuyo. Para cocinar sentir los olores es fundamental como te dijo el jurado, y me llama la atención que nunca usaste a favor decir ‘tengan en cuenta que yo no puedo oler’ a la hora de presentar un plato”, señaló.

María remarcó que lo que le interesa es “que se hable de esto, porque se hace poco” y agregó que el coronavirus ayudó a que la problemática se vuelva más visible, ya que la anosmia es uno de los síntomas de la infección.

En este sentido, la periodista igualmente aclaró que esta afección no le afecta drásticamente la vida, y que no siente que se le dificulte el hecho de cocinar por esta condición.

Qué es este trastorno

La anosmia ocurre cuando una inflamación intranasal u otra obstrucción impide que los olores ingresen en el área olfatoria. También puede producirse cuando el neuroepitelio olfatorio está destruido, o cuando se destruyen los filamentos, los bulbos, los trayectos o las conexiones centrales del nervio olfatorio.

Algunas causas de anosmia pueden ser traumatismo craneoencefálico (en adultos jóvenes), infecciones virales, enfermedad de Alzheimer (en adultos mayores), o infección previa de las vías respiratorias superiores en especial por influenza, implicada en el 14 al 26% de todos los casos.

También puede ser causada por ciertos fármacos, por radiación de cabeza y cuello en tratamientos contra el cáncer, cirugía nasal, tumores nasales y cerebrales, o toxinas. Además,hoy en día se sabe que puede ser un síntoma temprano de coronavirus.

Aunque la anosmia causada por daño al cerebro no puede ser curada, la que surge por cambios inflamatorios a la mucosa puede ser tratada con glucocorticoides.