Qué es la Endometriosis, la enfermedad que padece Vanina Escudero y de la cual casi no se habla

“Hoy, me animo a ponerle nombre: mi diagnóstico es Endometriosis, una enfermedad silenciosa y crónica con la que sangras por dentro.1 de cada 10 mujeres la padece y, en promedio, el diagnóstico tarde 8 años en llegar. En todo ese tiempo, vas perdiendo calidad de vida”. A través de ese posteo en su cuenta de Instagram, Vanina Escudero relató lo que vivió hace un año, cuando debió ser operada y le sacaron su vesícula y su apéndice, producto de la enfermedad.

¿Qué es la de Endometriosis? Es una enfermedad que pueden presentar las mujeres a partir de su primera menstruación. Y si bien la mediática tuvo que atravesar un doloroso proceso debido a las complicaciones que tuvo en el transcurso de todos estos años, y afirmó que “sangra por dentro”, la doctora Tania Mielnikowicz, especialista en Medicina Reproductiva, afirmó que esto no ocurre de manera literal, y que se debe principalmente al ciclo menstrual que atraviesan las mujeres.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“En algunas pacientes, durante la menstruación, en vez de que el útero se desprenda de su recubrimiento, generando la pérdida de sangre, ocurre una menstruación retrograda. Esto sucede por ejemplo a través de las trompas de falopio y hace que el endometrio se implante en partes del cuerpo en las que no debería estar. No es que la paciente sangra por dentro, sino que es este implante en partes anatómicas de la pelvis”, comenzó relatando Mielnikowicz para BigBang.

Leer mas Qué es y cómo se detecta la endometriosis, la enfermedad ginecológica que más afecta a mujeres

La especialista reveló que las pacientes que padecen endometriosis pueden presentar síntomas o ser asintomáticas, y que debido a la dificultad de constatar la enfermedad, es que muchas mujeres recurren a distintas consultas médicas hasta obtener el diagnóstico. “En general, antes de que la paciente sea diagnosticada con endometriosis, suelen recurrir a varias consultas con diversos médicos debido a que los síntomas, si es que la paciente los padece, suelen ser muy parecidos a los de una menstruación. Es una enfermedad en la cual sus síntomas son de dolor menstrual, dismenorrea, también dolores tipo cólicos fuera del ciclo y suele ser normal sentir dolor en las relaciones sexuales”, afirmó.

Si bien a raíz del relato de Vanina muchas mujeres manifestaron su preocupación en las redes sociales y su miedo a padecer la enfermedad, esto se debe a la fuerte desinformación que existe, y a la falta de educación sexual y de salud integral. De hecho, la médica reveló que en el caso de que la paciente deba operarse, no corre riesgos e incluso el tratamiento del post-operatorio es ambulatorio. “Es importante que se recurra a un médico especialista en endometriosis para que no se generen consecuencias, ya que al ser una enfermedad recurrente, puede que la paciente vuelva a regenerar la endometriosis y tenga que ser operada más de una vez”.

En cuanto al embarazo para las mujeres que padecen endometriosis, Mielnikowicz dijo que no existe una imposibilidad absoluta de que esto suceda, y que es por eso que se recomienda que la paciente reciba una evaluación ginecológica adecuada: “En el caso de padecer la enfermedad, se recomienda que la paciente antes de su operación sea evaluada en su reserva ovárica, para ver cuantos óvulos tiene. Esto sirve para determinar si es necesario congelar óvulos o, como en muchos casos leves, no hay problemas de fertilidad como consecuencia de la enfermedad y de la operación”. Además, la Especialista en Medicina Reproductiva remarcó que una paciente con endometriosis puede lograr un embarazo espontaneo tranquilamente sin tener que recurrir a tratamientos alternativos. De todas formas, para una paciente que no está buscando un embarazo o es adolescente, el tratamiento hormonal que reciba puede ser muy simple como por ejemplo a través de anticonceptivos orales.

Por último, la doctora reveló: “Uno como ginecólogo no puede hacer un diagnóstico de endometriosis clínico. El diagnóstico total es quirúrgico. Para saber todo si o si la paciente tiene que ser sometida a una cirugía en la cual se extrae un pedazo muy chiquito de tejido que se manda a un laboratorio para determinar con exactitud si es o no endometriosis. La información es poder y por suerte hoy existen las redes sociales y el Internet, a través del cual muchas mujeres pueden acceder a información que quizás antes no tenían”, concluyo Mielnikowicz.